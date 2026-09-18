Netflix - Aktie zeigt Schwäche - 18.09.2026

Die Netflix Aktie notiert aktuell bei 63,64€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,13 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,06 € entspricht. Die Talfahrt der Netflix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,63 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 63,64€, mit einem Minus von -3,13 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Netflix ist ein globaler Streaminganbieter für Filme, Serien und Dokus, ergänzt um Mobile-Games. Kernprodukt ist das Abo-Streaming mit Eigenproduktionen (Netflix Originals). Marktführer im Subscription-Streaming, aber wachsender Wettbewerb durch Disney+, Amazon Prime Video, Max, Apple TV+. USP: starke Markenbekanntheit, Daten-getriebene Inhalte, globale Reichweite und breite Content-Bibliothek.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Netflix Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -1,84 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Netflix Aktie damit um -3,43 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,38 %. Im Jahr 2026 gab es für Netflix bisher ein Minus von -17,31 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

Netflix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,43 % 1 Monat -3,38 % 3 Monate -1,84 % 1 Jahr -36,44 %

Informationen zur Netflix Aktie

Stand: 18.09.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 265,24 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,64 %. Apple notiert im Plus, mit +0,20 %. Walt Disney notiert im Plus, mit +0,23 %.

Netflix Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Netflix Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Netflix Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.