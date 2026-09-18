Börsen Update Europa - 18.09. - Eurozone 50 schwach -1,10 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:39) bei 31.391,80 PKT und steigt um 0,00 %. Top-Werte: SILTRONIC AG +9,46 %, TKMS +4,25 %, RENK Group +4,18 % Flop-Werte: freenet -3,33 %, Bilfinger -3,25 %, Kion Group -3,01 %

Der DAX steht aktuell (13:59:59) bei 25.452,22 PKT und fällt um -0,78 %. Top-Werte: Infineon Technologies +2,65 %, Rheinmetall +0,64 %, Hochtief +0,59 % Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,93 %, Volkswagen (VW) Vz -2,63 %, BMW -2,28 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.982,58 PKT und verliert bisher -0,12 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +9,46 %, Evotec +5,25 %, ATOSS Software +3,62 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,93 %, freenet -3,33 %, IONOS Group -1,87 %

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Der Eurozone 50 steht bei 6.253,11 PKT und verliert bisher -1,10 %.

Top-Werte: Infineon Technologies +2,65 %, argenx +0,83 %, Schneider Electric +0,79 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -3,93 %, Adyen Parts Sociales -2,98 %, Volkswagen (VW) Vz -2,63 %

Der AT 20 steht aktuell (13:59:19) bei 6.811,57 PKT und fällt um -0,98 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,94 %, Raiffeisen Bank International +1,02 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,34 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,88 %, Erste Group Bank -2,86 %

Der CH 20 bewegt sich bei 13.895,74 PKT und fällt um -0,22 %.

Top-Werte: ABB +1,74 %, Logitech International +1,42 %, Lonza Group +1,06 %

Flop-Werte: Swisscom -2,72 %, Nestle -2,25 %

Der FR 40 steht bei 8.101,24 PKT und verliert bisher -0,80 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +1,96 %, Thales +1,24 %, Eurofins Scientific +1,07 %

Flop-Werte: ORANGE -4,84 %, Renault -3,05 %, BNP Paribas (A) -2,58 %

Der SE 30 steht bei 3.284,73 PKT und verliert bisher -0,11 %.

Top-Werte: ABB +1,74 %, Assa Abloy Registered (B) +1,13 %, AstraZeneca +0,74 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -3,67 %, Telia Company -2,88 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.840,00 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +3,56 %, Viohalco +2,57 %, Piraeus Port Authority +1,18 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -5,60 %, Public Power -5,18 %, Coca-Cola HBC -5,02 %