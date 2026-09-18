MAX Power beauftragt den weltweit führenden Technologieanbieter Kyndryl mit der Entwicklung einer Kommerzialisierungsstrategie für MAXX LEMI

Kyndryl Canada wurde beauftragt, eine Kommerzialisierungsstrategie und einen Markteinführungsplan für die firmeneigene, KI-gestützte MAXX LEMI-Plattform von MAX Power zu entwickeln, die auf Kanadas erstem nachgewiesenen System zur Gewinnung von natürlichem Wasserstoff aus dem Untergrund basiert.

Neues Video: Das nächste Kapitel

https://youtu.be/LUIHqS35rMg

Regina, SK – 18. September 2026 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass es Kyndryl, einen führenden Anbieter von geschäftskritischen Technologiedienstleistungen für Unternehmen, beauftragt hat, eine umfassende Kommerzialisierungsstrategie und einen Markteinführungsplan für MAXX LEMI zu entwickeln – die firmeneigene, KI-gestützte Plattform zur Integration großer Erdmodelle (Large Earth Model Integration) für die Exploration von natürlichem Wasserstoff.

Im Rahmen des Auftrags wird Kyndryl Consult Beratungs- und Begleitungsleistungen erbringen, um Marktchancen zu bewerten und umsetzbare Empfehlungen für die potenzielle Kommerzialisierung von MAXX LEMI zu entwickeln. Die Arbeit umfasst eine detaillierte Technologieüberprüfung, eine Markt- und Wettbewerbsanalyse sowie die Konzeption eines Geschäftsmodells und mündet schließlich in eine Reihe strategischer Empfehlungen, die als Leitfaden für die potenziellen Kommerzialisierungswege des Unternehmens dienen sollen. Unter Rückgriff auf das Fachwissen von Kyndryl in den Bereichen Daten, KI und neue agentische KI-Fähigkeiten wird das Projekt zudem dazu beitragen, Möglichkeiten zur Positionierung und Skalierung von MAXX LEMI im Hinblick auf zukünftiges Wachstum und Marktakzeptanz zu bewerten. Dieses Projekt hat gerade begonnen und wird voraussichtlich etwa neun Wochen dauern.

Im April 2026 wurde MAXX LEMI – das sich noch in der Entwicklungsphase befindet – bei der Canadian Hydrogen Convention in Edmonton zum Zweitplatzierten in der Kategorie „Digital Innovator“ gekürt.

Highlights

Globaler Technologiepartner: Kyndryl gilt als führender Anbieter von geschäftskritischen Unternehmenstechnologiedienstleistungen und betreut Tausende von Kunden in mehr als 60 Ländern.

Beispielloser firmeneigener Datensatz: MAXX LEMI umfasst firmeneigene Daten, die im Rahmen der Explorationsprogramme von MAX Power für natürlichen Wasserstoff generiert wurden, darunter das laufende kommerzielle Validierungsprogramm am Lawson-Fundort, sowie umfangreiche geologische, geophysikalische und andere unterirdische Datensätze, die für die Exploration von natürlichem Wasserstoff relevant sind.

Definierter Umfang: Die Unterstützung durch Kyndryl umfasst die Produkt- und Technologieerkundung, die Marktgrößenbestimmung und Wettbewerbsanalyse im Bereich „Natural Hydrogen“ sowie ausgewählter angrenzender Anwendungsbereiche und die Bewertung potenzieller Geschäftsmodelle und Markteinführungsstrategien für MAXX LEMI.

Doppelter Vorteil: MAXX LEMI wurde entwickelt, um Ziele zu identifizieren und zu bewerten sowie die Entdeckung auf den 2,5 Millionen Acres (~1 Million Hektar) großen Lizenzgebieten des Unternehmens in Saskatchewan zu beschleunigen und gleichzeitig Verwertungsmöglichkeiten mit Unternehmen zu erschließen, die sich weltweit auf die Exploration und Entdeckung von „Natural Hydrogen“ konzentrieren. Der übergreifende Wert einzigartiger Untergrunddaten für verschiedene Branchen ist dem Management von MAX Power nach der Einführung von MAXX LEMI ebenfalls deutlich geworden.

Eine neue Anlageklasse: In einer Zeit, in der firmeneigene Daten zunehmend an Bedeutung gewinnen, stärkt MAXX LEMI die Position von MAX Power als globaler Marktführer im aufstrebenden Sektor des natürlichen Wasserstoffs weiter.

Kommentar der Unternehmensleitung

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, erklärte: „MAXX LEMI entstand aus der Notwendigkeit heraus. Wir brauchten eine hocheffiziente Methode, um Vorkommen von natürlichem Wasserstoff auf einem riesigen Landgebiet zu finden, also haben wir eine entwickelt, und seitdem macht sie sich auf unserem eigenen Gelände bezahlt. Was sich geändert hat, ist die Qualität der firmeneigenen Explorationsdaten, die MAX Power nun zur Verfügung stehen. Wir verfügen über firmeneigene Bohr-, Kern- und seismische Daten aus Kanadas erstem bestätigten System für natürlichen Wasserstoff, die auf eines der umfangreichsten historischen Untergrundarchive der Welt aufgesetzt sind.

Die Einbindung von Kyndryl ist der logische nächste Schritt: Wir holen einen weltweit führenden Technologieanbieter an Bord, um unabhängig und gründlich zu ermitteln, wie diese Plattform am besten auf den Markt gebracht werden kann.“

Herr Narayanasamy fuhr fort: „Wir streben die weltweit erste groß angelegte kommerzielle Entdeckung von natürlichem Wasserstoff an und beabsichtigen, die dahinterstehende Technologie ebenso ernst zu nehmen. Es gibt nur sehr wenige Junior-Unternehmen, die künstliche Intelligenz auf diese Weise in einer so neuen Branche einsetzen. MAXX LEMI wurde entwickelt, um die Entdeckungen in Saskatchewan voranzutreiben und einen echten Mehrwert für andere zu bieten, die sich mit natürlichem Wasserstoff und der übergeordneten Frage beschäftigen, welchen Wert einzigartige unterirdische Daten haben.“

Herr Steve Halabura, P.Geo., Chefgeowissenschaftler bei MAX Power, fügte hinzu: „Die Daten, die wir aus diesen Bohrlöchern gewonnen haben, sind – zusätzlich zu all den historischen Daten, die der Saskatchewan Geological Survey über Jahrzehnte hinweg gesammelt hat – von immensem Wert, wenn man bedenkt, wie sie nicht nur auf regionaler Ebene, sondern weltweit mithilfe künstlicher Intelligenz integriert und angewendet werden können. MAXX LEMI hat das Potenzial, die Exploration von natürlichem Wasserstoff auf globaler Ebene voranzutreiben und die Zeit bis zur Entdeckung und Kommerzialisierung drastisch zu verkürzen.“

Umfang des Auftrags

Im Rahmen des Auftrags beabsichtigen MAX Power und Kyndryl, Folgendes zu bewerten:

Die MAXX-LEMI-Technologie und ihre Anwendungsmöglichkeiten im Rahmen einer strukturierten Technologieanalyse, die geplante Anwendungsfälle, aktuelle Fähigkeiten, Datenworkflows und die Produkt-Roadmap abdeckt;

Marktchancen und das Wettbewerbsumfeld in den Sektoren natürlicher Wasserstoff, Helium, Geothermie und CO₂-Abscheidung sowie auf dem breiteren Markt für KI- und Explorationstechnologien im Untergrund;

Geschäftsmodelle und Markteinführungsstrategien, mit denen MAXX LEMI kommerzialisiert werden könnte, bewertet anhand definierter kommerzieller und strategischer Kriterien.

Jeder sich aus dieser Arbeit ergebende Kommerzialisierungsweg würde einer weiteren technischen Validierung, einer internen Prüfung, regulatorischen Überlegungen, der Finanzierung sowie künftigen endgültigen Vereinbarungen unterliegen.

Saskatchewans neues Rahmenwerk für die Stromversorgung von Rechenzentren

Der Zeitpunkt der Strategie von MAX Power für natürlichen Wasserstoff und MAXX LEMI gewinnt angesichts des neuen Rahmenwerks für Rechenzentren der Regierung von Saskatchewan zunehmend an Bedeutung. Dieses verlangt von den Betreibern neuer Rechenzentren, ihren Strom selbst bereitzustellen, anstatt das provinzielle Stromnetz zusätzlich zu belasten. Derzeit werden in der Provinz mehr als 30 Anträge für Rechenzentren geprüft, während Bell Canada gerade eine massive Erweiterung seines bereits angekündigten 300-MW-Projekts bekannt gegeben hat, das sich bereits in der Nähe von Regina im Bau befindet. MAX Power ist der Ansicht, dass diese sich abzeichnende Anforderung an eine dedizierte Stromerzeugung eine bedeutende Chance für „Natural Hydrogen“ und modulare Stromerzeugung darstellen könnte, bei der Strom potenziell direkt an der Energiequelle oder in deren Nähe erzeugt werden könnte, um KI- und Hochleistungsrechner-Infrastrukturen zu unterstützen und gleichzeitig den Druck auf das bestehende Stromnetz zu verringern.

Über Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD) ist ein führender Anbieter von geschäftskritischen Technologiedienstleistungen für Unternehmen und bietet Tausenden von Kunden in mehr als 60 Ländern Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Service-Leistungen an. Als weltweit größter Anbieter von IT-Infrastrukturdienstleistungen entwirft, errichtet, verwaltet und modernisiert das Unternehmen die komplexen Informationssysteme, auf die sich die Welt täglich verlässt. Weitere Informationen finden Sie unter www.kyndryl.com.

Über MAXX LEMI

Die neueste Version von MAXX LEMI umfasst Funktionen des maschinellen Lernens, die bei der Analyse und Interpretation großer Datensätze zum Untergrund helfen und die gezielte Exploration von natürlichem Wasserstoff unterstützen sollen. MAX Power entwickelt und evaluiert die Plattform weiterhin für den Einsatz auf seinen Grundstücken in Saskatchewan sowie für ihre potenzielle Anwendung bei der Exploration von natürlichem Wasserstoff in anderen Regionen.

Die Entwicklung wird von Steve Halabura, P.Geo., dem Chefgeowissenschaftler von MAX Power, geleitet, unterstützt vom technischen Team des Unternehmens und seinen verschiedenen Kooperationspartnern.

Warum der Zeitpunkt entscheidend ist

Natürlicher Wasserstoff ist eine aufstrebende neue Primärenergiequelle, und die schnelle Identifizierung hochwertiger Ziele sowie das Wissen, wo gebohrt werden muss, sind der Schlüssel zur Erschließung seines Potenzials.

Ein Modell, das auf Kanadas erstem bestätigten unterirdischen „Natural Hydrogen“-System in einem Gebiet mit einem umfangreichen Archiv an unterirdischen Daten trainiert wurde, ist ideal positioniert, um den Explorationsprozess vollständig zu optimieren.

Gleichzeitig wird der Wert proprietärer unterirdischer Daten im gesamten Energie- und Technologiesektor neu bewertet, und globale Technologieunternehmen bemühen sich darum, die Stromversorgung für ihre KI-Infrastruktur sicherzustellen. Saskatchewan liegt am Schnittpunkt beider Trends: Der Industriekorridor Regina–Moose Jaw grenzt an den Genesis-Trend, wo die Schwerindustrie eine Quelle potenzieller Nachfrage nach natürlichem Wasserstoff darstellt. Hier führt Bell Canada zudem einen massiven Ausbau seiner KI-Infrastruktur durch und schafft durch die Hinzufügung von bis zu 900 MW neuer Kapazität einen 1,2-GW-KI-Infrastrukturknotenpunkt in Saskatchewan.

MAX Power ist der Ansicht, dass die Kombination aus einer neuen Primärenergiequelle und der Datenintelligenz, die zu ihrer Erschließung genutzt wird, die Grundlage für eine strategische Position bilden könnte, die nur wenige Unternehmen jeglicher Größe einnehmen können.

Abbildung 1 – Der Genesis-Trend

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

Das Hindernis für eine neue Energiebranche ist selten der Mangel an Interesse. Es geht vielmehr darum, zu wissen, wo gebohrt werden muss.

MAX Power hat das vergangene Jahr damit verbracht, zwei Dinge gleichzeitig aufzubauen: Kanadas erstes bestätigtes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff sowie den firmeneigenen Datensatz und die KI-Plattform, mit denen es entdeckt wurde. Bislang wurde MAXX LEMI vom Markt – wenn überhaupt – lediglich als internes Explorationswerkzeug bewertet. Dieses Engagement spiegelt die Ansicht des Managements wider, dass MAXX LEMI ein einzigartiger Vermögenswert mit vielfältigen kommerziellen Verwertungsmöglichkeiten ist, der eine unabhängige Bewertung rechtfertigt.

Kyndryl bringt die Disziplin einer globalen Technologieberatung in diese Frage ein, indem es den adressierbaren Markt einschätzt, die Wettbewerbslandschaft kartiert und Geschäftsmodelle anhand definierter Kriterien bewertet, anstatt von einem Ergebnis auszugehen. Für die Aktionäre hat dies eine doppelte Bedeutung: MAX Power behandelt seine Daten und Technologie als eigenständigen Vermögenswert neben seinen Grundstücken und überprüft diese These anhand einer unabhängigen, professionellen Analyse, bevor Kapital oder Strategie auf einen bestimmten Weg festgelegt werden.

Bei diesem Auftrag handelt es sich um eine Bewertung und nicht um eine Transaktion, und ein kommerzielles Ergebnis ist nicht garantiert. Doch in einer Branche, in der die Zielauswahl die zentrale Herausforderung darstellt, ist eine Plattform, die auf der Grundlage einer tatsächlichen Entdeckung in einem der weltweit tiefsten unterirdischen Archive trainiert wurde, ein seltener Vermögenswert. Bei erfolgreicher Weiterentwicklung könnte MAXX LEMI neben dem Lawson-Komplex, dem umfassenderen Genesis-Trend und den anderen Grundstücksportfolios in Saskatchewan zu einer zweiten Wertquelle für MAX Power werden und dazu beitragen, das Tempo zu beschleunigen, mit dem weltweit natürlicher Wasserstoff entdeckt wird.

Abbildung 2: Bohrarbeiten am Bohrloch Lawson 3, Genesis-Trend (August 2026)

Änderungen bei der Marketingvereinbarung

MAX Power hat seine Vereinbarung über Investorenmarketing und -beratung (die „Vereinbarung“) mit RazorPitch, Inc. („RazorPitch“), die zuvor in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 15. September 2026 angekündigt wurde, geändert, um den Leistungsumfang zu erweitern und die im Rahmen der Vereinbarung zu zahlende Vergütung zu erhöhen.

Im Rahmen der Änderung wird RazorPitch zusätzlich zu den zuvor im Rahmen der Vereinbarung offengelegten Leistungen weitere Marketingdienstleistungen zur Steigerung der Bekanntheit bei Investoren erbringen, darunter digitales Marketing, Social-Media-Marketing, Influencer-Marketing und Broker-Marketing sowie Dienstleistungen zur Verbreitung von Nachrichten.

Als Gegenleistung für die zusätzlichen Dienstleistungen zahlt das Unternehmen RazorPitch eine zusätzliche Barvergütung in Höhe von 50.000 US-Dollar, wodurch sich die gemäß der geänderten Vereinbarung an RazorPitch zu zahlende Gesamtbarvergütung auf 150.000 US-Dollar beläuft. Im Rahmen der geänderten Vereinbarung sind keine Wertpapiere des Unternehmens als Vergütung an RazorPitch auszugeben.

Alle übrigen Bestimmungen der Vereinbarung bleiben unverändert. Nach Kenntnis des Unternehmens stehen RazorPitch und seine Geschäftsführer in keinem nahen Verhältnis zum Unternehmen und halten keine Wertpapiere des Unternehmens. RazorPitch ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass seine Werbeaktivitäten den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der CSE entsprechen.

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Geschichte wird geschrieben in Lawson – Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Mineral- und Energieexploration, dessen Schwerpunkt auf der Dekarbonisierung liegt. Die „Lawson Discovery“ des Unternehmens in der Nähe von Central Butte (Saskatchewan) stellt Kanadas erstes unterirdisches System mit natürlichem Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 2,5 Millionen Acres (~1 Million Hektar) an Genehmigungen aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind, und hat ein Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern gestartet, um die Wirtschaftlichkeit des größeren Lawson-Komplexes zu bestätigen, der sich laut Interpretation über eine Fläche von 28 km² entlang des 475 km langen Genesis-Trends erstreckt. MAX Power hält zudem eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals, das nun das Willcox-Projekt in Arizona besitzt – eine Lithiumentdeckung, die Anfang 2024 von MAX Power bestätigt wurde. MAX Power bekennt sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken, bei denen Umweltschutz, eine sinnvolle Einbindung der lokalen Bevölkerung und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen der Unternehmensleitung, darunter unter anderem, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden, Finanzmittel zu akzeptablen Konditionen zur Verfügung stehen, die geplanten Explorations-, Bewertungs- und Erschließungsaktivitäten wie erwartet verlaufen, Ausrüstung und Personal nach Bedarf verfügbar sind, geologische Interpretationen und technische Ergebnisse die weitere Entwicklung der Projekte des Unternehmens unterstützen und die Marktbedingungen günstig bleiben.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Explorations- und Erschließungsaktivitäten, geologische und technische Ungewissheiten, die Kommerzialisierung von natürlichem Wasserstoff, die Leistungsfähigkeit der Lagerstätten, die Verfügbarkeit von Infrastruktur, Möglichkeiten für strategische Partnerschaften, die Marktakzeptanz, Rohstoff- und Energiepreise, der Zugang zu Kapital, behördliche Genehmigungen, Umwelt- und Genehmigungsauflagen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geschäftliche Rahmenbedingungen.

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