Bitcoin-Kurs aktuell
**Bitcoin vor dem Wochenende im Plus: BTC steigt auf über 78.000 Dollar** - 18.09.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +2,15 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 78.411,40USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +2,47 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +2,10 %, Solana SOL/USD änderte sich um +4,06 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +1,24 %, ETH/USD um -0,28 %, SOL/USD um +4,16 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -2,34 %.
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