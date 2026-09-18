Starke Zahlen: 18,8 % EBIT-Marge dank 7,4 % Umsatzwachstum
Virbac startet kraftvoll ins Jahr 2026: Starkes Wachstum in beiden Sparten, margenstarke Plattformen und ein bestätigter Ausblick untermauern den positiven Trend.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Virbac erzielte im ersten Halbjahr 2026 ein organisches Umsatzwachstum von 7,4 % und eine bereinigte EBIT-Marge von 18,8 % auf CERS-Basis.
- Beide Geschäftssegmente entwickelten sich positiv: Heimtierprodukte wuchsen um 10,0 %, Nutztierprodukte um 6,7 %.
- Die „Supercharge“-Plattformen legten ohne Thyronorm um rund 12 % zu und trugen maßgeblich zum Wachstum bei.
- Das Umsatzwachstum wurde vor allem durch einen Mengen-/Mix-Effekt von etwa 5,4 % sowie Preiserhöhungen von rund 2 % getragen.
- Der Konzernjahresüberschuss stieg um 5,9 % auf 87,1 Mio. €, während die Nettoverschuldung saisonal bedingt von 173 Mio. € Ende 2025 auf 196 Mio. € im Juni 2026 zunahm.
- Virbac bestätigte die Jahresprognose am oberen Ende: angestrebt werden ein Umsatzwachstum von 5,5 bis 7,5 % sowie eine bereinigte operative Marge von rund 17 % auf CERS-Basis.
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