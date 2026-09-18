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    Eon fordert Stromsteuersenkung

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    'Hilft allen Menschen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Eon lehnt Spritpreis-Entlastungen ab und fordert
    • Eine niedrigere Stromsteuer hilft allen Menschen
    • Eon hält Strom- und Gaspreise 2026 für Kunden stabil
    Eon fordert Stromsteuersenkung - 'Hilft allen Menschen'
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - In der Debatte um stark gestiegene Energiepreise lehnt Deutschlands größter Energieversorger Eon Spritpreis-Entlastungen ab und fordert stattdessen eine Senkung der Stromsteuer. Solch eine Senkung würde allen Menschen in Deutschland helfen, erklärte der Vorstandschef von Eon Energie Deutschland, Filip Thon, laut einer Mitteilung. "Zugleich schafft sie einen echten Anreiz für Elektrifizierung und E-Mobilität, anstatt jetzt Diskussionen über Vergünstigungen fossiler Energien zu führen." Die aktuellen Zulassungszahlen von E-Autos zeigten, dass der Wandel längst begonnen habe.

    Eon bekräftigte frühere Angaben, wonach der Energieversorger seine Preise für Strom und Gas für Bestandskundinnen und -kunden im Jahr 2026 "stabil halten" könne. Man habe sich langfristig eingedeckt, erklärte Thon. Eon hat in Deutschland nach früheren Angaben rund 11,3 Millionen Stromkunden und 2,3 Millionen Gaskunden./tob/DP/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 68,80 auf Tradegate (18. September 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +9,42 %/+26,69 % bedeutet.





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