Plusvisionen-Analyse
Siltronic / Soitec - Comeback der Wafer-Aktien?
Mit der Chip-Industrie haben auch die Aktien der Wafer-Hersteller Siltronic und Soitec kräftig korrigiert. Steht dort eine Kurs-Wende an?
Es geht munter auf und nieder bei den Aktien der Chip-Branche derzeit. Mal heißt es, der Bedarf sei unermesslich hoch, wegen KI, dann wieder, weil bei der künstlichen Intelligenz alles langsamer gehen solle, wieder doch nicht so immens. Entsprechend neurotisch reagieren die Börsianer, was zu einer ausgeprägten Volatilität – vulgo: Schwankungen – führt. Mit der Chip-Industrie haben auch die Aktien der Wafer-Hersteller Siltronic und Soitec kräftig korrigiert. Steht dort eine Kurs-Wende an? Weiterlesen
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