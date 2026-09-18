Goliath Resources - Bonanza-Goldzone auf Surebet wächst weiter rasant!

Wenn mehr als jedes zweite Bohrloch sichtbares Freigold zutage fördert, unterstreicht dies die außergewöhnliche Metallkonzentration eines hydrothermalen Systems: Goliath Resources (TSX-V: GOT; OTCQX: GOTRF; FSE: B4IF) untermauert auf der Surebet-Entdeckung im Golden Triangle von British Columbia die Kontinuität seiner hochgradigen Bonanza-Zone. Die jüngste Auswertung der Bohrkampagne 2026 belegt, dass die mineralisierten Strukturen an den Außenrändern nicht abreißen, sondern mit beachtlichen Gehalten in die Tiefe und entlang des Streichens weiterlaufen. Spitzenwerte wie 11,27 Meter mit 9,12 Gramm pro Tonne (g/t) Goldäquivalent (AuEq) inklusive 13,89 g/t AuEq über 7,14 Meter in Bohrloch GD-26-431 belegen die Ausdehnung des Systems nach Westen.

Erweiterungsbohrungen bestätigen hochgradige Adern an den Rändern

Dass die Bonanza-Zone weit über ihren bisherigen Kernbereich hinausreicht, verdeutlichen die systematischen Step-out-Bohrungen der laufenden Saison. Allein nach Südwesten wuchs die Struktur um 750 Meter, flankiert von Erweiterungen um jeweils 100 Meter nach Norden und Westen sowie 160 Metern nach Nordosten. In diesem nördlichen Ausfallschritt setzte Bohrung GD-26-442 ein weiteres Ausrufezeichen: Der Bohrer durchteufte 4,15 Meter mit 8,35 g/t AuEq, worin eine Bonanza-Spitze von 31,42 g/t AuEq über einen vollen Meter eingebettet lag. Typisch für diese Abschnitte ist das Zusammenspiel aus Quarz-Sulfid-Brekzien, Galenit, Sphalerit und mit bloßem Auge erkennbarem Gold.

Mit solchen Treffern wuchs die Gesamtfläche des mineralisierten Surebet-Systems seit Saisonbeginn um 12 Prozent auf 2,01 Quadratkilometer, während die Bonanza-Zone isoliert betrachtet ein Flächenplus von 19 Prozent auf 1,51 Quadratkilometer verzeichnete. Da die Kernzone oberhalb des Talbodens liegt, eröffnet die Geometrie günstige Vorbedingungen für einen späteren, schwerkraftbasierten Untertageabbau. Bislang wiesen 52 der 92 in dieser Saison abgeteuften Bohrlöcher sichtbares Freigold auf – ein Indikator für eine robuste und weitreichende Edelmetallverteilung.

Günstige Metallurgie und strategische Lage an der Küste

Neben den reinen Gehalten gewinnt das Projekt durch seine metallurgischen Eigenschaften an Kontur. Vorherige Testarbeiten demonstrierten Goldgewinnungsraten von 92,2 Prozent mittels einfacher Flotation und Schwerkraftabscheidung bei einer groben Mahlung von 327 Mikrometern. Knapp die Hälfte des Goldes (48,8 Prozent) ließ sich dabei allein über die Schwerkraft gewinnen – vollständig ohne den Einsatz von Cyanid. Dieses metallurgische Profil reduziert potenzielle Investitions- und Betriebskosten eines späteren Verarbeitungsbetriebs beträchtlich.

Eingebettet in das geologische Umfeld der berühmten Red Line – dem regionalen Kontakt zwischen triassischen Stuhini- und jurassischen Hazelton-Gesteinen – profitiert Surebet zudem von einer ganzjährigen logistischen Erschließung. Die Nähe zu Gezeitenhafen, Stromtrassen und dem nahen Industriestandort Kitsault bietet einen klaren Kostenvorteil gegenüber abgelegeneren Camps im Golden Triangle. Da von dem mit sieben Bohrgeräten vorangetriebenen 50.000-Meter-Programm bisher erst ein kleiner Bruchteil der Laboranalysen vorliegt, bleibt die Nachrichtenpipeline für die kommenden Monate prall gefüllt.

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