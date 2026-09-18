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    Grünen-Chefin Brantner kritisiert Schwesig

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    Spielt riskantes Spiel

    Für Sie zusammengefasst
    • Brantner warnt vor Schwesigs riskantem Wahlkampf
    • SPD liegt in neuer Umfrage knapp vor der AfD
    • Grüne bangen trotz fünf Prozent um den Einzug
    Grünen-Chefin Brantner kritisiert Schwesig - Spielt riskantes Spiel
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    SCHWERIN (dpa-AFX) - Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner hat den Wahlkampf von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kritisiert. "Sie scheint nicht zu begreifen, dass es eine Langstrecke ist, die AfD-Ergebnisse wieder zu schmälern. Sie riskiert den Sieg der demokratischen Kräfte für einen kurzen Jubelmoment", sagte Brantner der "Bild".

    Auf den letzten Metern vor der Landtagswahl am Sonntag hat die SPD erstmals in einer Umfrage die AfD überholt. Die Grünen kommen im neuen ZDF-"Politbarometer" auf fünf Prozent und müssen somit um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Im neuen "Politbarometer" liegt die SPD bei 37 Prozent, die AfD bei 36.

    Auch CDU-Spitzenkandidat Peters kritisiert Schwesig

    "Es geht bei der Wahl am Sonntag um eine stabile demokratische Regierung für Mecklenburg-Vorpommern, und mit Grünen im Schweriner Landtag wird genau das gelingen. Wer glaubt, dass eine Umfrage schon das Endergebnis ist, spielt ein extrem riskantes Spiel", kritisierte Brantner.

    Schwesig sagte im ZDF-"Morgenmagazin": "Also, wenn die Grünen nicht im Landtag wären, könnte es für Rot-Rot reichen. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich nicht für eine Koalition werbe, sondern ich werbe dafür, dass wir als SPD stärkste Kraft werden."

    Auch CDU-Spitzenkandidat Daniel Peters übte Kritik an Schwesig. Ihre Strategie ziele auf eine Spaltung der Gesellschaft ab, womit die AfD gestärkt werde, sagte Peters der dpa./mni/DP/stw







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