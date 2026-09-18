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    Besonders beachtet!

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    Volkswagen (VW) Vz Aktie schwach im Handel - 18.09.2026

    Am 18.09.2026 ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie, bisher, um -2,37 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Besonders beachtet! - Volkswagen (VW) Vz Aktie schwach im Handel - 18.09.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

    Aktueller Stand der Volkswagen (VW) Vz Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 18.09.2026

    Bei Volkswagen (VW) Vz geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -2,37 % nach und notiert bei 78,96. Die Volkswagen (VW) Vz Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +2,80 % wieder ab und notiert heute bei 78,96. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Volkswagen (VW) Vz damit auf -6,85 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Allein seit letzter Woche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -0,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,69 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Volkswagen (VW) Vz eine negative Entwicklung von -21,88 % erlebt.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,66 %
    1 Monat +10,69 %
    3 Monate -6,85 %
    1 Jahr -18,40 %
    Stand: 18.09.2026, 14:28 Uhr

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,22 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 18.09. - Eurozone 50 schwach -1,10 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Fluten bald chinesische Billig-SUVs die Straßen?


    BYD ist nicht nur in China auf der Überholspur. Derzeit greift der chinesische Automobilhersteller auch in Europa an – mit Folgen für VW und Co.

    DAX vor richtungsweisendem Wochenfinale: Volkswagen Vz. – Dreht der Kurs nun nach oben?


    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,37 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -2,19 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,48 %. Tesla legt um +0,47 % zu Stellantis notiert im Minus, mit -2,39 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Volkswagen (VW) Vz Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Volkswagen (VW) Vz Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Volkswagen (VW) Vz

    -2,37 %
    -0,66 %
    +10,69 %
    -6,85 %
    -18,40 %
    -26,50 %
    -57,12 %
    -32,40 %
    +1.637,68 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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