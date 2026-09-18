Volkswagen (VW) Vz Aktie schwach im Handel - 18.09.2026

Bei Volkswagen (VW) Vz geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -2,37 % nach und notiert bei 78,96€. Die Volkswagen (VW) Vz Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +2,80 % wieder ab und notiert heute bei 78,96€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Volkswagen (VW) Vz damit auf -6,85 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Allein seit letzter Woche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -0,66 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,69 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Volkswagen (VW) Vz eine negative Entwicklung von -21,88 % erlebt.

Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,66 % 1 Monat +10,69 % 3 Monate -6,85 % 1 Jahr -18,40 %

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Stand: 18.09.2026, 14:28 Uhr

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,22 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

BYD ist nicht nur in China auf der Überholspur. Derzeit greift der chinesische Automobilhersteller auch in Europa an – mit Folgen für VW und Co.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,37 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -2,19 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,48 %. Tesla legt um +0,47 % zu Stellantis notiert im Minus, mit -2,39 %.

Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Volkswagen (VW) Vz Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Volkswagen (VW) Vz Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Schreibe Deinen Kommentar