Buffett gibt Verwaltungsratsvorsitz bei Berkshire ab - Sohn übernimmt





@Neonseven, vielleicht liegt genau da bei dir das Problem: Du beurteilst Greg Abel offenbar schon nach der bewährten Buffett-Methode – allerdings mit leicht verkürztem Anlagehorizont. Statt "Wenn du eine Aktie nicht zehn Jahre halten willst, halte sie keine zehn Minuten" gilt bei dir eher: "Wenn ich nach zehn Minuten im Minus bin, verdient der CEO zu viel. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif





Buffett hat mit Berkshire über 60 Jahre rund 20 % p. a. geschafft. Abel ist nun ein paar Monate im Amt und soll offenbar möglichst nahtlos mit 20 % weitermachen – nur aber sicherheitshalber wöchentlich/monatlich. Sonst wird das mit den 250 Buffett-Gehältern natürlich schwierig zu rechtfertigen. 😕

Und "gerade wieder all in und schon im Minus" hat auch etwas herrlich Konsequentes => Erst maximale Überzeugung demonstrieren und anschließend dem Kurs vorwerfen, dass er die Begeisterung nicht umgehend teilt.

Buffetts eigentliches Vermächtnis ist ja ausgerechnet das, was an der Börse am schwersten auszuhalten ist: Gute Unternehmen kaufen, vernünftig bewerten – und dann verdammt lange nichts Spektakuläres erleben. Berkshire war vermutlich selten dafür gedacht, den Aktionär täglich zu unterhalten.

Willkommen zurück bei "all in". Jetzt beginnt der schwierigste Teil der Buffett-Strategie: nichts tun.





Ich jedenfalls bleib drin, drin, drin... 😎😎😎