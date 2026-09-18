Buffett gibt Verwaltungsratsvorsitz bei Berkshire ab - Sohn übernimmt
- Warren Buffett gibt den Verwaltungsratsvorsitz ab
- Sein Sohn Howard G. Buffett wird sein Nachfolger
- Greg Abel leitet Berkshire Hathaway operativ weiter
NEW YORK (dpa-AFX) - US-Investor Warren Buffett zieht sich nun auch vom Vorsitz des Verwaltungsrats seines Finanz- und Industriekonglomerats Berkshire Hathaway zurück. Das Unternehmen teilte den Rücktritt des 96-Jährigen am Freitag mit. Buffett übergibt den Vorsitz an seinen Sohn Howard G. Buffett (71), der als sein Nachfolger ausgewählt wurde. Buffett selbst bleibt als "Ehrenvorsitzender" Mitglied des Verwaltungsrats.
Zum Jahreswechsel hatte sich der legendäre Investor bereits aus dem operativen Tagesgeschäft zurückgezogen. Die Leitung des Unternehmens hatte Greg Abel übernommen, der seit Jahren zentrale Unternehmensbereiche verantwortete.
Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Geschichte. Er baute Berkshire Hathaway seit den 1960er-Jahren von einer kleinen Textilfirma zu einer der größten Investmentfirmen der Welt auf - mit Beteiligungen unter anderem an Versicherungen, Energieversorgern, Industrieunternehmen und einer der größten US-Eisenbahngesellschaften. Reich wurde Buffett vor allem durch langfristige, wertorientierte Aktieninvestments, etwa in Coca-Cola , American Express oder Apple . Der Multimilliardär gilt als einer der wohlhabendsten Menschen der Welt./thn/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 272,1 auf Tradegate (18. September 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,71USD. Von den letzten 7 Analysten der Apple Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 263,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 340,00USD was eine Bandbreite von -10,45 %/+15,76 % bedeutet.
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Du solltest verkaufen und schweigen.
Buffett hat mit Berkshire über 60 Jahre rund 20 % p. a. geschafft. Abel ist nun ein paar Monate im Amt und soll offenbar möglichst nahtlos mit 20 % weitermachen – nur aber sicherheitshalber wöchentlich/monatlich. Sonst wird das mit den 250 Buffett-Gehältern natürlich schwierig zu rechtfertigen. 😕
Und "gerade wieder all in und schon im Minus" hat auch etwas herrlich Konsequentes => Erst maximale Überzeugung demonstrieren und anschließend dem Kurs vorwerfen, dass er die Begeisterung nicht umgehend teilt.
Buffetts eigentliches Vermächtnis ist ja ausgerechnet das, was an der Börse am schwersten auszuhalten ist: Gute Unternehmen kaufen, vernünftig bewerten – und dann verdammt lange nichts Spektakuläres erleben. Berkshire war vermutlich selten dafür gedacht, den Aktionär täglich zu unterhalten.
Willkommen zurück bei "all in". Jetzt beginnt der schwierigste Teil der Buffett-Strategie: nichts tun.
Berksire soll eine Lame Duck sein? Wo nur Buffett verdient?