Xryma Plc meldet solide Ergebnisse für H1 2026 und positioniert die Gruppe für ihre nächste Wachstumsphase

NICOSIA, Zypern, 18. September 2026 / IRW-Press / Xryma Plc („Group“, „Xryma“), eine Banktech-Gruppe, die reguliertes grenzüberschreitendes Open Banking, internationales Transaktionsbanking sowie Echtzeit-Zahlungsdienste in der EU und im Vereinigten Königreich anbietet und zugleich unabhängig Banksoftware und -technologie für Drittbanken und Finanzinstitute bereitstellt, gab heute ihre geprüften Finanzergebnisse für H1 2026 für die sechs Monate zum 30. Juni 2026 bekannt.

„Das erste Halbjahr 2026 lag weiterhin klar innerhalb der strategischen Investitionsphase, die wir unseren Aktionären dargelegt hatten. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, der Infrastruktur und den neuen Möglichkeiten, die für die nächste Wachstumsphase von Xryma erforderlich sind, Priorität einzuräumen und dabei die kurzfristigen Auswirkungen auf die Kundenerlöse und die Profitabilität in Kauf zu nehmen“, sagte Ajay Treon, Group Chief Financial Officer & Executive Director, Xryma Plc.

„Entscheidend ist, dass sich diese Investitionen nun in konkreten Ergebnissen niederschlagen. Wir haben unsere Integration in das Eurosystem T2 im Juni abgeschlossen, bei TIPS, PaidBy und XrymaCoin weitere Fortschritte erzielt, während Technology Services (wie im Prospekt definiert) das starke Wachstum fortsetzte und der Umsatz um 77 % stieg. Unsere SaaS- und Banking-Platform-Aktivitäten sorgen neben höherwertiger Beratung, kundenspezifischer Entwicklung und Anpassungsleistungen für stabile wiederkehrende Einnahmen.

Wir haben dies erreicht und sind dabei profitabel geblieben sowie finanziell stark aufgestellt. H1 2026 schlossen wir mit einem Nettovermögen von 59,4 Mio. € und Barmitteln von 50,9 Mio. € ab. Da sich die wesentliche Aufbauphase unseres strategischen Investitionsprogramms dem Abschluss nähert, verlagert sich unser Fokus nun auf Aktivierung, Kommerzialisierung und Wachstum. Wir erwarten erste Anzeichen dieser kommerziellen Dynamik im vierten Quartal 2026. Ab 2027 dürften sich die Vorteile der von uns getätigten Investitionen durch Umsatzwachstum und operative Skaleneffekte zunehmend bemerkbar machen.“