Aktien Frankfurt
Verluste am großen Verfallstag
- Dax fällt am großen Verfallstag um 1,3 Prozent
- Nahostlage und Inflation verunsichern die Anleger
- Infineon und Siltronic führen die Gewinner an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am sogenannten großen Verfallstag eingeknickt. An diesem Freitag liefen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen auf Aktienindizes aus, was immer wieder für größere Kursschwankungen sorgt. Wegen der angespannten Lage im Nahen Osten und der Öl- und Gasversorgung bleiben die Anleger vorsichtig, auch wenn der Ölpreis über Nacht nochmals etwas nachgab.
Der Dax notierte am Freitagnachmittag 1,3 Prozent tiefer bei 25.394 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich damit für den Leitindex ein Minus von rund einem halben Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,3 Prozent auf 31.343 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,4 Prozent abwärts.
Marktteilnehmern zufolge richtet sich das Augenmerk der Anleger auf die Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern an diesem Wochenende. Das schlimmste Szenario für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wäre der Verlust des Berliner Oberbürgermeisteramtes und/oder das Verfehlen der 5-Prozent-Hürde in Mecklenburg-Vorpommern, hieß es.
Als möglichen Belastungsfaktor nannte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets aktuelle deutsche Inflationsdaten. Der Anstieg der Erzeugerpreise beschleunigte sich im August stärker als erwartet. Damit verdichteten sich die Hinweise auf einen wieder zunehmenden Preisdruck in Deutschland, so Lipkow.
Die Aktien von Infineon standen mit einem Kursplus von 2,4 Prozent an der Dax-Spitze. Die Investmentbank Oddo BHF hatte die Anteilsscheine des Halbleiterkonzerns von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Mittlerweile ließen sich die Aussichten auf eine hervorragende Geschäftsdynamik des Unternehmens im Jahr 2027 kaum noch ignorieren, betonte Analyst Stephane Houri.
Auch andere Werte aus dem Halbleitersektor setzten ihre Erholung fort, nachdem Anfang der Woche noch die Sorge dominiert hatte, dass der KI-Ausbau überhandnimmt und Sicherheitsrisiken mit sich bringt. Zuletzt gab es aber beruhigende Stimmen, dass dies eher mehr Rechenleistung erforderlich macht als weniger. Dies wirkte sich am Freitag dann auch stützend auf die Aktien der deutschen Chip-Branchenausrüster Jenoptik , Suss Microtec sowie Aixtron aus.
Besonders deutlich legten zu Wochenschluss die Siltronic-Papiere mit plus 7,8 Prozent zu. Sie profitierten davon, dass die Schweizer Großbank UBS ihnen mit einem 120-Euro-Ziel noch viel Potenzial zutraut, obwohl der Kurs in diesem Jahr schon um mehr als die Hälfte zugelegt hat.
Der Aktienkurs der Deutschen Telekom verlor nach einem negativen Analystenvotum für den französischen Wettbewerber Orange 4,3 Prozent. Damit fiel die T-Aktie auf den tiefsten Stand seit Anfang August und bildete das Schlusslicht im Dax.
Die Anteilsscheine von Renk verteuerten sich um 4,7 Prozent, nachdem die US-Investmentbank Goldman Sachs die Papiere des Getriebespezialisten im Rüstungsbereich von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft hatte. Der jüngste Kursrückschlag biete Anlegern eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Analyst Sam Burgess. Renk zeichne sich durch eine gut absehbare Wachstums- und Gewinnentwicklung aus.
Die Aktien von Redcare Pharmacy knüpften an ihren elfprozentigen Kurssprung vom Donnerstag an und stiegen um weitere 2,9 Prozent. Am Freitagmorgen wurde ein Kommentar der Deutschen Bank bekannt, der am Donnerstag womöglich schon bei einigen Anlegern durchgesickert war. Demnach sieht Analyst Jan Koch in der jüngsten Kursschwäche aktuell eine besonders gute Einstiegschance. Die Ergebnisse der Online-Apotheke zum dritten Quartal dürften die jüngst angehobenen, aber immer noch konservativ erscheinenden Jahresziele untermauern, hieß es./edh/stk
--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,10 % und einem Kurs von 27,15 auf Tradegate (18. September 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +14,33 %/+82,21 % bedeutet.
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Guten Morgen! 😄
Endlich ist die Börsenwelt wieder gerettet. Nach dem Zähneputzen kurz das Fenster geöffnet, einmal tief durchgeatmet, den Himmel inspiziert – und schon steht die Tagesrichtung fest. 🔮📈📉
50/50 – mehr braucht es offenbar nicht. Alle Charts, Indikatoren, Unternehmenszahlen, Wirtschaftsdaten und sonstigen Kleinigkeiten, mit denen sich andere Leute völlig unnötig beschäftigen, können wir damit getrost in die Tonne treten. 😂
Und selbstverständlich gibt es nur zwei Möglichkeiten: Börsencrash oder … Börsencrash. Dazwischen scheint sich die Börse bislang erfolgreich zu verstecken.
Ich finde es immer wieder faszinierend, mit welcher Gewissheit manche Menschen die komplette Finanzwelt erklären können, während der Rest der Marktteilnehmer noch so tut, als wäre Börse ein klein wenig komplexer als ein Blick aus dem Küchenfenster. 😎
Aber gut – schön, dass uns wenigstens jemand zuverlässig mitteilt, was die Börse heute wieder zu tun hat. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, warum die Börse selbst davon offenbar noch nichts weiß. 😂
Du scheinst bei nahezu jeder Diskussion zunächst einmal das Negative herauszufiltern und anschließend den Eindruck zu vermitteln, dass du als Einziger die Charttechnik und die Funktionsweise der Börse verstanden hast – während der Rest offenbar noch im Einsteigerseminar sitzt.
Dabei wäre ein Forum eigentlich ein ziemlich guter Ort für unterschiedliche Einschätzungen, Argumente und einen konstruktiven Austausch. Es geht schließlich darum, Perspektiven gegenüberzustellen und nicht darum, bei jeder Gelegenheit den selbsternannten Börsenprofessor mit Lehrstuhl für „Ich weiß es besser“ zu geben.
Kritische Einschätzungen sind absolut legitim und können durchaus wertvoll sein. Ein dauerhaftes Weltuntergangsszenario als alleinige Analysegrundlage wird allerdings irgendwann auch nicht überzeugender, nur weil man es mit besonders viel Selbstsicherheit vorträgt.
Für die ganz große Apokalypse gibt es sicher geeignetere Bühnen – vielleicht dort, wo man ohnehin schon auf den Untergang wartet und die Sprüche dazu gleich passend in den Himmel schreibt.
Ein bisschen mehr fachlicher Austausch und ein bisschen weniger missionarischer Untergangsprophetismus würden der Diskussion jedenfalls nicht schaden.
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 16.09.2026, 08:00 MESZ
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- Gezeigt wird nur der DAX (Xetra-Kassa). Dow Jones und Nasdaq-100 folgen ggf. im Nachmittagsbriefing.
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- Trendlinien-Werte im Bild, Anker offengelegt:
steile Linie = Tief 23.07. (24.696,59) -> Tief 10.09. (25.361,15), +19,0 Pkt/Tag, Wert am 16.09.: 25.437,10;
flache Mai-Kante = Tief 18.05. (23.797,33) -> Tief 10.06. (24.043,52), +14,5 Pkt/Tag, Wert am 16.09.: 25.057,24.
- Thesen-Check (15.09. vereinbart): Xetra-Schluss am 15.09. = 25.402,28, also 16 Punkte unter der
steilen Linie (25.418,11) -> Bruch ist schlussbestätigt, wenn auch hauchdünn.
- Die Ideen sind als Bereiche formuliert — sie werden nur gültig, wenn der Markt sie erreicht.
- Heute 20:00/20:30 MESZ Fed-Entscheid und Pressekonferenz: rundherum ist mit schnellen
Ausschlägen zu rechnen; ohne Kursbestätigung ist keine Idee aktiv.
QUELLEN
- OHLC Xetra: finanzen.net (historische Kurse) und Yahoo Finance (^GDAXI) — deckungsgleich.
Di 15.09.: O 25.360,32 · H 25.478,98 · T 25.172,89 · C 25.402,28 (−0,15 %), Volumen 48,82 Mio.
- USA Dienstag: dpa-AFX „Aktien New York" (15.09.) via finanzen.at; Schlussstände über
finanzen.at-Ticker (16.09., morgens): Dow 52.093 (−0,6 %), Nasdaq-100 28.938 (−0,7 %),
Brent 108,60 USD (+2,7 %).
- Fed-Ablauf: Stuttgarter Zeitung (14.09.) und Berliner Morgenpost (15.09.) — Entscheid 20:00 MESZ,
Pressekonferenz Warsh 20:30 MESZ, dazu neue Projektionen (SEP/Dot-Plot); aktuelle Spanne
3,50–3,75 %, bei +25 bp künftig 3,75–4,00 %; Erhöhungschance ~90 % laut CME FedWatch (via CBS, 11.09.).
- Vorbörse: finanzen.net-Indikation vom 16.09., 07:41 Uhr (25.469,00, +0,26 %).
- Termine: börsennews-Tagesvorschau (15.09.) via finanznachrichten.de — GB-Verbraucherpreise,
US-Einzelhandelsumsätze August, Fed-Entscheid. Zeiten im Bild in MESZ.
TERMINE (AUSZUG)
- Heute · 08:00 MESZ · GB · Verbraucherpreise August
- Heute · 14:30 MESZ · USA · Einzelhandelsumsätze August
- Heute · 15:30 MESZ · USA · Kassa-Eröffnung
- Heute · 20:00 MESZ · USA · Fed-Zinsentscheid
- Heute · 20:30 MESZ · USA · Pressekonferenz Fed-Chef Warsh + neue Projektionen (SEP/Dot-Plot)
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