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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt fairen Wert für Allianz auf 495 Euro - 'Kaufen'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt fairen Allianz-Wert auf 495 Euro
    • Einstufung bleibt bei Kaufen trotz höherem Kursziel
    • Gewinnschätzungen steigen nach gutem zweiten Quartal
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für Allianz auf 495 Euro - 'Kaufen'
    Foto: Manuel - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Allianz von 486 auf 495 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Münchner böten die "attraktive Kombination von hohen Ausschüttungen und Gewinnwachstum", schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. Er hob seine Gewinnschätzungen nach dem guten zweiten Quartal./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 440,9 auf Tradegate (18. September 2026, 14:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 456,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -26,19 %/+55,35 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 495 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 495,00, was eine Steigerung von +12,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Allianz-Aktie zwischen langfristigem Investment und kurzfristigem Trading. Befürworter verweisen auf starke operative Ergebnisse, steigende Dividenden, Aktienrückkäufe, wachsende Kundengelder und mögliche Wachstumsimpulse durch Altersvorsorge, Zukäufe sowie die Waymo-Kooperation. Kritiker halten Bewertung und KGV bei begrenztem Umsatz- und Gewinnwachstum für hoch. Charttechnisch werden Rücksetzer bis etwa 400 Euro und Short-Trades diskutiert; Kursziele klaffen weit auseinander.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Allianz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
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