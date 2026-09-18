ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank senkt Ziel für Bilfinger auf 100 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank senkt Bilfinger-Ziel auf 100 Euro
- Einstufung bleibt trotz Gewinnwarnung auf Buy
- Management steuert mit Agile schnell gegen Probleme
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger von 125 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management habe mit dem Sparprogramm "Agile" schnell gegengesteuert, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die heftige Gewinnwarnung. Das augenblickliche Problem liege vor allem in der Profitabilität./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,52 % und einem Kurs von 57,95 auf Tradegate (18. September 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Bilfinger zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von +73,16 %/+59,31 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 100 Euro
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Community Beiträge zu Bilfinger - 590900 - DE0005909006
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Habe mir eine Position zu unter 60 gekauft. Sollte die Reise weiter gen Süden gehen werde ich wohl verdoppeln.
KI
Rendite sieht nach dem 20%-Absturz deutlich besser aus als das KGV.
Bilfinger erwartet für 2026 jetzt 5,3–5,7 Mrd. € Umsatz, eine ausgewiesene EBITA-Marge von 3,2–3,6 % und 180–220 Mio. € Free Cashflow. Bereinigt um die rund 75 Mio. € Einmalkosten des Programms „Agile“ liegt die operative Marge bei 4,6–5,0 %. �
Bei einem Kurs von ungefähr 60 € und rund 37,1 Mio. Aktien ergibt sich eine Börsenbewertung von nur etwa 2,23 Mrd. €.
2026 neu
Unteres Ende
Mitte
Oberes Ende
Umsatz
5,30 Mrd. €
5,50 Mrd. €
5,70 Mrd. €
EBITA-Marge berichtet
3,2 %
3,4 %
3,6 %
EBITA
170 Mio. €
187 Mio. €
205 Mio. €
Free Cashflow
180 Mio. €
200 Mio. €
220 Mio. €
FCF-Rendite bei 60 €
8,1 %
9,0 %
9,9 %
Das finde ich durchaus bemerkenswert: knapp 9 % FCF-Rendite auf die neue, bereits reduzierte Prognose. Zum Vergleich: 2025 waren es außergewöhnlich hohe 330 Mio. € FCF. �
Beim KGV müssen wir etwas schätzen, weil Bilfinger heute keine neue EPS-Prognose ausgegeben hat. 2025 entstanden aus 299 Mio. € EBITA 176 Mio. € Nettogewinn, also rund 59 % des EBITA; EPS waren 4,74 €. �
Bilfinger
Überträgt man diese Relation grob auf die neue 2026-Prognose, kommt man beim Mittelwert auf:
187 Mio. € EBITA × ca. 59 % ≈ 110 Mio. € Nettogewinn
Das wären ungefähr 2,95–3,00 € EPS.
Bei 60 € Kurs wäre das ein 2026er KGV von rund 20.
Aber hier liegt der wichtige Haken: Dieses KGV enthält die ca. 75 Mio. € einmaligen Restrukturierungskosten. Bilfinger selbst sieht die operative EBITA-Marge vor diesen Sondereffekten bei etwa 4,8 % in der Mitte. Das wären rund:
5,50 Mrd. × 4,8 % = 264 Mio. € bereinigtes EBITA.
Auf normalisierter Basis wäre ein Nettogewinn von grob 150–160 Mio. € beziehungsweise etwa 4,0–4,3 € je Aktie plausibel. Damit läge das bereinigte KGV eher bei etwa 14–15.
Das verändert für mich das Bild deutlich
60 € Bilfinger bedeutet ungefähr:
ausgewiesenes 2026-KGV: ~20
bereinigtes/normalisiertes KGV: ~14–15
FCF-Rendite 2026: ~9 %
Dividende 2,80 €: 4,7 % Rendite, falls sie gehalten wird
zusätzlich sollen ab 2028 durch „Agile“ 75 Mio. € jährlich eingespart werden. �
Bilfinger
Und genau deshalb finde ich den Absturz interessanter, als das KGV 20 zunächst vermuten lässt. Der Cashflow ist selbst nach der Warnung ziemlich stark.
Wenn Bilfinger nach dem Nahost-/Investitionsproblem irgendwann wieder 6 % EBITA-Marge schafft, sieht die Rechnung bei 5,5 Mrd. Umsatz schon völlig anders aus: 330 Mio. € EBITA. Und die langfristigen 8–9 % Marge für 2030 wurden ausdrücklich nicht zurückgenommen. �