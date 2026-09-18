Deutsche Bank senkt Ziel für Bilfinger auf 100 Euro - 'Buy'

Rainolaus schrieb gestern 14:00

habe auch zu 60.60 gekauft



KI

Rendite sieht nach dem 20%-Absturz deutlich besser aus als das KGV.

Bilfinger erwartet für 2026 jetzt 5,3–5,7 Mrd. € Umsatz, eine ausgewiesene EBITA-Marge von 3,2–3,6 % und 180–220 Mio. € Free Cashflow. Bereinigt um die rund 75 Mio. € Einmalkosten des Programms „Agile“ liegt die operative Marge bei 4,6–5,0 %. �



Bei einem Kurs von ungefähr 60 € und rund 37,1 Mio. Aktien ergibt sich eine Börsenbewertung von nur etwa 2,23 Mrd. €.

2026 neu

Unteres Ende

Mitte

Oberes Ende

Umsatz

5,30 Mrd. €

5,50 Mrd. €

5,70 Mrd. €

EBITA-Marge berichtet

3,2 %

3,4 %

3,6 %

EBITA

170 Mio. €

187 Mio. €

205 Mio. €

Free Cashflow

180 Mio. €

200 Mio. €

220 Mio. €

FCF-Rendite bei 60 €

8,1 %

9,0 %

9,9 %

Das finde ich durchaus bemerkenswert: knapp 9 % FCF-Rendite auf die neue, bereits reduzierte Prognose. Zum Vergleich: 2025 waren es außergewöhnlich hohe 330 Mio. € FCF. �



Beim KGV müssen wir etwas schätzen, weil Bilfinger heute keine neue EPS-Prognose ausgegeben hat. 2025 entstanden aus 299 Mio. € EBITA 176 Mio. € Nettogewinn, also rund 59 % des EBITA; EPS waren 4,74 €. �

Bilfinger

Überträgt man diese Relation grob auf die neue 2026-Prognose, kommt man beim Mittelwert auf:

187 Mio. € EBITA × ca. 59 % ≈ 110 Mio. € Nettogewinn

Das wären ungefähr 2,95–3,00 € EPS.

Bei 60 € Kurs wäre das ein 2026er KGV von rund 20.

Aber hier liegt der wichtige Haken: Dieses KGV enthält die ca. 75 Mio. € einmaligen Restrukturierungskosten. Bilfinger selbst sieht die operative EBITA-Marge vor diesen Sondereffekten bei etwa 4,8 % in der Mitte. Das wären rund:

5,50 Mrd. × 4,8 % = 264 Mio. € bereinigtes EBITA.

Auf normalisierter Basis wäre ein Nettogewinn von grob 150–160 Mio. € beziehungsweise etwa 4,0–4,3 € je Aktie plausibel. Damit läge das bereinigte KGV eher bei etwa 14–15.

Das verändert für mich das Bild deutlich

60 € Bilfinger bedeutet ungefähr:

ausgewiesenes 2026-KGV: ~20

bereinigtes/normalisiertes KGV: ~14–15

FCF-Rendite 2026: ~9 %

Dividende 2,80 €: 4,7 % Rendite, falls sie gehalten wird

zusätzlich sollen ab 2028 durch „Agile“ 75 Mio. € jährlich eingespart werden. �

Bilfinger

Und genau deshalb finde ich den Absturz interessanter, als das KGV 20 zunächst vermuten lässt. Der Cashflow ist selbst nach der Warnung ziemlich stark.

Wenn Bilfinger nach dem Nahost-/Investitionsproblem irgendwann wieder 6 % EBITA-Marge schafft, sieht die Rechnung bei 5,5 Mrd. Umsatz schon völlig anders aus: 330 Mio. € EBITA. Und die langfristigen 8–9 % Marge für 2030 wurden ausdrücklich nicht zurückgenommen. �