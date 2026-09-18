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    Linken-Kandidatin Eralp wirbt für 'Politikwechsel' in Berlin

    Für Sie zusammengefasst
    • Eralp fordert einen Politikwechsel in Berlin
    • Linke steht für soziale Gerechtigkeit und Respekt
    • Umfragen sehen Linke und CDU fast gleichauf
    Linken-Kandidatin Eralp wirbt für 'Politikwechsel' in Berlin
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp sieht die Berlin-Wahl in zwei Tagen als Richtungswahl. "Am Sonntag geht es um einen Politikwechsel", sagte die Politikerin der Deutschen Presse-Agentur zum Abschluss des Wahlkampfs. Es gehe um ein bezahlbares Berlin, in dem sich die Menschen die Miete und "die schönen Dinge des Lebens" noch leisten könnten. "Für ein Berlin, das seinen Menschen gehört und nicht den Interessen einiger Weniger", so Eralp.

    "Diese Wahl ist auch eine Abstimmung über die Richtung, in die unser Land gehen soll, gegen Friedrich Merz und eine kalte Politik der sozialen Spaltung und Kürzungen." Sie kämpfe für Zusammenhalt, Respekt und ein besseres Leben für die Vielen, sagte Eralp. "Am Sonntag kann Berlin ein neues Kapitel aufschlagen. Überall sagen mir die Menschen, dass sie sich einen Neuanfang wünschen, für eine soziale, gerechte und zusammenführende Politik."

    Am Sonntag wählt Berlin ein neues Abgeordnetenhaus. Umfragen zufolge liefern sich Linke und CDU ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Wahlsieg. Zuletzt lag die Linke dabei zumeist knapp vorn. Zum Wahlkampfabschluss organisiert die Partei am Nachmittag eine Kundgebung vor dem Roten Rathaus, in das Eralp nach der Wahl gerne als Regierende Bürgermeisterin einziehen würde. Unter anderem möchte sie dann eine Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne angehen./kr/DP/stw






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