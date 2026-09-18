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    NZWL startet 9,875%-Anleihe 2026/31: Webcast am 30. September

    Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH startet mit ihrer Unternehmensanleihe 2026/2031 eine neue Finanzierungsrunde für Wachstum und Zukunftstechnologien.

    NZWL startet 9,875%-Anleihe 2026/31: Webcast am 30. September
    • Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt die Unternehmensanleihe 2026/2031 mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und einem Kupon von 9,875 % p. a.
    • Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren (29. Oktober 2026 bis 29. Oktober 2031), wird jährlich verzinst und am Ende zu 100 % zurückgezahlt.
    • Inhaber der NZWL-Anleihen 2021/2026 und 2022/2027 können ihre Anleihen vom 23. September bis 21. Oktober 2026 im Verhältnis 1:1 tauschen; zusätzlich erhalten sie 20 Euro je Schuldverschreibung sowie aufgelaufene Stückzinsen.
    • Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können die neue Anleihe vom 23. September bis 22. Oktober 2026 über www.nzwl.de/ir zeichnen; qualifizierte Anleger können sich anschließend an einer Privatplatzierung beteiligen.
    • Der Emissionserlös soll die Finanzkraft stärken und insbesondere Investitionen in Wachstum, Hybrid- und alternative Antriebe sowie Elektromobilität finanzieren.
    • Am 30. September 2026 um 17 Uhr informiert das NZWL-Management in einem Webcast über das Unternehmen und die neue Anleihe; voraussichtlich ab dem 29. Oktober 2026 wird sie im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.


    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Unternehmensanleihe 6,00 % bis 11/26

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