Douglas Aktie unter starkem Abgabedruck - 18.09.2026

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Douglas abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -18,13 % verkraften.

Mit einer Performance von -2,99 % musste die Douglas Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Es bleibt ungemütlich für Douglas: Nach einem Rückgang von -0,61 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,99 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Douglas Aktie damit um -6,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,73 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Douglas -42,75 % verloren.

Während Douglas deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,11 %.

Douglas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,45 % 1 Monat -10,73 % 3 Monate -18,13 % 1 Jahr -40,30 %

Informationen zur Douglas Aktie

Stand: 18.09.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 108 Mio. Douglas Aktien. Damit ist das Unternehmen 768,92 Mio.EUR € wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas auf "Neutral" belassen. In Deutschland liefen rabattierte Produkte laut der Parfümeriekette weiterhin besser als vollpreisige, schrieb Yashraj Rajani am Donnerstag anlässlich der …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Douglas?

Estee Lauder Companies Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,20 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Minus, mit -1,53 %. Zalando notiert im Minus, mit -1,65 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der Douglas Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Douglas Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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