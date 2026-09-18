Nicola Mining beginnt mit dem ersten Bohrprogramm in der Zone MB von Treasure Mountain und meldet intensive Mineralisierung

VANCOUVER, B.C., 18. September 2026 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (NASDAQ: NICM) (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA) (das „Unternehmen“ oder „Nicola“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Explorationsbohrprogramm 2026 (das „TM-Programm 2026“) bei Treasure Mountain begonnen hat. Treasure Mountain ist eine genehmigte Silbermine, die sich etwa 30 km nordöstlich von Hope (British Columbia) und rund drei Autostunden von Vancouver entfernt befindet. Die Mine wurde 2013 während einer Phase niedriger Silberpreise stillgelegt und in den Wartungs- und Erhaltungszustand versetzt. Ungeachtet der Aussetzung des Bergbaubetriebs ist Treasure Mountain ein Kern-Asset im Portfolio von Nicola geblieben, wobei das Unternehmen das Projekt in Erwartung eines günstigeren Silberpreisumfelds und einer geeigneten Gelegenheit zur Fortsetzung der systematischen Exploration weiterhin erhält.

Das TM-Programm 2026 umfasst Diamantkernbohrungen im Zielgebiet MB, einer bisher noch nicht bebohrten Zone etwa 1 km nordwestlich der historischen Silbermine Treasure Mountain (Abbildung 1). Das Unternehmen betrachtet das Zielgebiet MB als aussichtsreiches Explorationsziel für hochgradige Silber-Blei-Zink-Mineralisierungen, ähnlich denen, die in der historischen Mine vorgefunden wurden, wobei zusätzlich Kupfer und Gold vorkommen. Von 2019 bis 2022 entnahm Nicola Bodenproben und Gesteinsproben an der Oberfläche, die vielversprechende Ergebnisse lieferten und auf eine Silber-Blei-Zink-Kupfer-Gold-Mineralisierung entlang eines Gangsystems hindeuten, das an mehreren Stellen in Streichrichtung zutage tritt.

Abbildung 1: Lageplan der geplanten Bohrungen und geologischer Rahmen

Positive Ergebnisse der Probenahmeprogramme 2019/2020 umfassen:

Probe 2100151: 813 g/t Ag, 0,52 g/t Au, 19 % Zn und 4,66 % Cu;

Probe 2100152: 105 g/t Ag und 1,18 % Cu; sowie

Probe 2100207 (entnommen aus dem zutage tretenden Gang): 1.300 g/t Ag, 2,59 g/t Au, 1,16 % Cu, 27,4 % Pb und 27,2 % Zn.

Die Bohrarbeiten für die Saison 2026 werden voraussichtlich bis Ende September abgeschlossen sein, wobei die Analyseergebnisse bis zum Jahresende veröffentlicht werden sollen.

Das TM-Programm 2026 umfasst vier Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 800 m und zielt auf die Zone MB ab, ein Gebiet, das durch mineralisierte Gänge an der Oberfläche gekennzeichnet ist und bisher in der Tiefe noch nicht durch Bohrungen untersucht wurde. Das Unternehmen arbeitet bei der Durchführung des TM-Programms 2026 mit Western Exploration Diamond Drilling Ltd. zusammen. Die Bohrungen sind so konzipiert, dass sie zuvor beprobte Quarz-Sulfid-Gänge durchteufen und überprüfen, die entlang der Talachse von Nordost nach Südwest verlaufen.

Schreibe Deinen Kommentar