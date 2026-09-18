Neue Hoffnungsträger: AstraZeneca mit doppeltem Pipeline-Coup

Beim britischen Pharmakonzern AstraZeneca rücken zwei Medikamente näher an mögliche Zulassungen. Für den wichtigen Krebswirkstoff Enhertu hat der zuständige Ausschuss der Europäischen Arzneimittel-Agentur eine Empfehlung zur Zulassung ausgesprochen. Gleichzeitig erhielt der experimentelle Wirkstoff Efzimfotase alfa in den USA eine bevorzugte Prüfung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Empfehlung des Committee for Medicinal Products for Human Use betrifft Enhertu, das AstraZeneca gemeinsam mit Daiichi Sankyo entwickelt und vermarktet. Der Wirkstoff soll als alleinige Behandlung nach einer Operation bei Erwachsenen mit HER2-positivem Brustkrebs eingesetzt werden, wenn nach einer Vorbehandlung noch invasives Tumorgewebe vorhanden ist.

Grundlage ist die Phase-III-Studie DESTINY-Breast05 mit 1.635 Patienten. Demnach reduzierte Enhertu das Risiko eines invasiven Rückfalls oder Todes um 53 Prozent gegenüber dem bisherigen Standard T-DM1. Nach drei Jahren lebten 92,4 Prozent der Patienten ohne invasiven Rückfall. Bei T-DM1 waren es 83,7 Prozent.

"Enhertu [...] könnte, sofern es zugelassen wird, die postoperative Versorgung in der EU neu definieren, indem es Patienten länger krankheitsfrei hält und die Heilungschancen erhöht", erklärte Susan Galbraith, Executive Vice President für Oncology Haematology Research and Development bei AstraZeneca. Die Sicherheitsdaten hätten zudem dem bekannten Profil des Medikaments entsprochen.

Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kann Im September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen.

→ Aktion entdecken Im September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen.

Zweiter Hoffnungsträger erhält Prioritätsprüfung

Auch bei Efzimfotase alfa gibt es Fortschritte. Die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration hat den Zulassungsantrag angenommen und eine vorrangige Prüfung gewährt. Der Wirkstoff richtet sich gegen Hypophosphatasie, eine seltene vererbte Stoffwechselerkrankung, die unter anderem die Knochenmineralisierung und die Muskelfunktion beeinträchtigen kann.

Die Entscheidung der US-Behörde wird für die erste Hälfte 2027 erwartet. AstraZeneca verweist dabei auf ein Phase-III-Programm mit den Studien HICKORY, MULBERRY und CHESTNUT.

"Die heutige Prioritätsprüfung ist ein wichtiger Schritt nach vorn für die HPP-Gemeinschaft", sagte Marc Dunoyer, Chief Executive Officer von Alexion, der Rare-Disease-Sparte von AstraZeneca. Efzimfotase alfa könnte laut Unternehmen eine Behandlung mit einer Injektion alle zwei Wochen ermöglichen. Zudem seien in den Studien keine neuen Sicherheitsprobleme festgestellt worden.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 145,8EUR auf Tradegate (18. September 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.

KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!