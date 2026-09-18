Fußball-Superstar Mbappé wechselt den Ausrüster und beendet Nike-Partnerschaft

Gestern war die HV und es gab enorm positive Infos vom CEO Hill und einen recht positiven Ausblick! Vor allem sagt Hill, wir bauen den gesamten Konzern nachhaltig um und wollen die Konkurrenz in 5 Jahren bei Wachstum und Umsatz und Gewinn weit hinter uns lassen. Daher ist es aktuell nicht relevant was nächstes Quartal für Zahlen kommen, man betreibt also nicht den Versuch so schnell wie möglich irgendwelche Zwischenhochs zu bauen.





“We’re not managing this company quarter-to-quarter. We are building it for the next decade.”





Zuerst das in meinen Augen wichtigste Thema der Umsatzeinbruch. Hill hat dazu Stellung genommen und auf einmal wirkt das nicht mehr so negativ. Nike hat Puma kopiert und hat BEWUSST seine Ware bestimmten Händlern über Nacht entzogen. Hill sprach von 2 Milliarden Dollar Umsatz die BEWUSST dem Markt entzogen wurden, um die Vertriebskanäle umzustrukturieren. "Nike hat im Geschäftsjahr 2026 das Umsatzvolumen der sogenannten Classic Footwear Franchises um mehr als 2 Mrd. US-Dollar reduziert. Gemeint sind die zuvor übermäßig ausgeschlachteten Lifestyle-Modelle und klassischen Sneaker-Franchises, deren starke Distribution und Rabattierung die Markenbegehrlichkeit beschädigt hatten." Das erklärt einen erheblichen Teil der bisherigen Umsatzschwäche. Sobald dieser Bereinigungsprozess weitgehend abgeschlossen ist, dürfte der negative Basiseffekt erheblich abnehmen. Der entscheidende Test wird dann, ob neue Performance- und Sportprodukte diese rund 2 Milliarden Dollar nicht nur ersetzen, sondern darüber hinaus Wachstum erzeugen.





Auch zur organisatorischen Umsetzung der Sport Offense gab Hill eine interessante Größenordnung: Rund 8.000 Mitarbeiter wurden in vertikale Sportteams überführt. Das ist damit wesentlich mehr als ein Marketingbegriff. Nike hat einen erheblichen Teil der Organisation tatsächlich neu strukturiert. Das heißt, Nike hat intern bereits umstrukuriert in der Größenordnung eines kompletten mittelständischen Unternehmens





Hill bestätigte, dass Nike den Erfolg im Running nun systematisch auf andere Kategorien übertragen will. Besonders Global Football nannte er als Beispiel dafür, dass dieses Modell bereits funktioniert. „The World Cup demonstrated what the full sport offense looks like when athlete insight, innovation, storytelling, and marketplace execution come together.“ Nach Hills Darstellung greifen bei Fußball inzwischen Produktentwicklung, Athleten, Marketing und Handel wesentlich koordinierter ineinander als früher. Genau dieses Modell soll nun auf weitere Sportarten übertragen werden.





Und das haben vielleicht gar nich so viele mitbekommen aber Hill hat indirekt erklärt wie Nike den Turnarround angeht!

Running → Football → weitere Performance-Sportarten → Sportswear/Jordan → China.





Gleichzeitig erklärte er was laut ihm die Probleme sind. Nike Sportswear und Jordan Streetwear und bei Greater China sowie Converse soll der gesamte Vertreib und die Marke aktiv zurückgesetzt bzw. neu aufgestellt werden.





Die Vergütung des Vorstands wurde genehmigt und alle Anträge bzgl. Klimaziele wurden mit breiter Mehrheit abgehlehnt, selbst die Forderung der Veröffentlichung überhaupt Klimaziele zu nennen wurde meiner Meinung fast einstimmig von den Aktionären abgelehnt (es gibt aber noch keine offizielle Bestätigung über die Stimmenverteilungen).





Jetzt aber mal zum Panda im Raum, China.





Hill hat nun detaillierter erklärt was Nike in China machen will und stimmt dort durchaus BNP zu, die ja sagen die reine Bereinigung der Vertriebskanäle wird nicht ausreichen in China.





Greater China und Converse befinden sich ausdrücklich in einem aktiven Reset. Zu China sagte Hill, dass er im Sommer selbst Stores besucht habe. Dabei seien die Belastungen durch das makroökonomische Umfeld deutlich geworden, insbesondere schwächere Kundenfrequenz und geringere diskretionäre Konsumausgaben. „I'm fully confident we have the right approach to change that trajectory of those businesses.“





Hill sagte ausdrücklich, Nike wolle dort wieder Marktanteile zurückgewinnen und die Trendwende über Sport erreichen. Die Reaktion besteht laut Hill aber nicht einfach darin, auf eine Konjunkturerholung zu hoffen. Nike will den chinesischen Markt aggressiv bereinigen, die eigenen Online- und Offline-Verkaufsflächen aufwerten und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit langjährigen lokalen Partnern ausbauen. Hill zeigte sich überzeugt, dass Nike damit die Entwicklung in China drehen könne. Nike wolle Greater China nicht nur über eine Bereinigung von Distribution und Lagerbeständen stabilisieren. Nike will auch die lokalen Teams stärker befähigen, speziell für chinesische Verbraucher entwickelte Produkte und lokales Storytelling zu schaffen. Gleichzeitig sollen digitale und physische Verkaufsflächen verbessert und Marktanteile ausdrücklich „through sport“ zurückgewonnen werden.





Überangebot und schwache Distribution bereinigen → Markenpräsentation verbessern → Sportpositionierung und lokale Partnerschaften wieder ausbauen.





Lokalisierung von Produkt und Marketing soll laut Hill Nike die Wende bringen!





Hill nannte auch auf der Hauptversammlung keinen Zeitpunkt, ab dem Gesamtumsatz, China oder Sportswear wieder nachhaltig wachsen sollen. Ich gehe davon aus, dass Nike die nächsten 2 Quartale schwache Daten liefern wird und dann die Wende kommt bei den Zahlen und im Kurs. Wobei dieser meiner Meinung nach stark überverkauft ist, dazu aber später mehr.





Fakt ist nun, Nike bereinigt nicht nur den Vertrieb in China, man baut die Marke komplett neu auf mit lokalen Produkten. Gleichzeitig ist die wichtigste Info, dass die Menschen nicht aufgehört haben Nike zu kaufen, sondern Nike 2 Milliarden an Produkten bewusst aus dem Markt genommen hat, das ist für mich ein riesiger Unterschied! Fakt ist auch, die Erholung wird noch dauern aber ggf. stark ausfallen wenn das alles so klappt.







