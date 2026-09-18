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    Fußball-Superstar Mbappé wechselt den Ausrüster und beendet Nike-Partnerschaft

    Für Sie zusammengefasst
    • Mbappé wechselt künftig in neue Fußballschuhe von On
    • On steigt mit Mbappé als Botschafter in Fußball ein
    • Thierry Henry wird Ons neuer Fußballdirektor
    Fußball-Superstar Mbappé wechselt den Ausrüster und beendet Nike-Partnerschaft
    Foto: wu yi - unsplash

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Fußball-Superstar Kylian Mbappé wird künftig in Schuhen des schweizerischen Sportartikelherstellers On auflaufen. Der französische Nationalspieler von Real Madrid beendet damit seine langjährige Partnerschaft mit der US-Firma Nike , die seit seiner Jugend bestand.

    Mit dem Coup steigt On in den Fußball-Markt ein. Der 27 Jahre alte WM-Rekordtorschütze Mbappé solle seine Erfahrung in die Entwicklung künftiger Fußballschuhe und -bekleidung einbringen und werde globaler Markenbotschafter über den Fußball hinaus, hieß es in der einer Mitteilung.

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    Weitere Deals mit Federer und Schertenleib

    Zusätzlich hat On den früheren französischen Nationalspieler Thierry Henry als "Director of Football" verpflichtet. Einem Bericht von "The Athletic" zufolge war Henry auch daran beteiligt, Mbappé zu verpflichten.

    Finanzielle Details und die Vertragslänge wurden nicht bekanntgegeben. Dem Bericht nach erhält Mbappé im Zuge des Deals eine Kapitalbeteiligung an dem Unternehmen. On äußerte sich dazu nicht. Das Unternehmen hatte zuvor bereits Partnerschaften mit Tennisstar Roger Federer und der Schweizer Fußballerin Sydney Schertenleib geschlossen./dav/DP/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 31,45 auf Tradegate (18. September 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,86USD. Von den letzten 7 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 68,00USD was eine Bandbreite von +26,58 %/+115,19 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nikes schwache Umsatz- und Gewinnperspektiven. Für den 1. Oktober werden Warnungen erwartet; Analysten senkten deshalb ihre Kursziele teils auf 30–31 US-Dollar. Technisch droht bei einem Bruch der Unterstützung ein Rückgang bis 20–30 Dollar, während eine positive Überraschung eine Erholung auslösen könnte. Die hohe Shortquote verstärkt die Volatilität. Positiv werden Netto-Cash, solide Bilanz und eine historisch niedrige Bewertung gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nike (B) eingestellt.

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    dpa-AFX
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