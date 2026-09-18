Fußball-Superstar Mbappé wechselt den Ausrüster und beendet Nike-Partnerschaft
- Mbappé wechselt künftig in neue Fußballschuhe von On
- On steigt mit Mbappé als Botschafter in Fußball ein
- Thierry Henry wird Ons neuer Fußballdirektor
ZÜRICH (dpa-AFX) - Fußball-Superstar Kylian Mbappé wird künftig in Schuhen des schweizerischen Sportartikelherstellers On auflaufen. Der französische Nationalspieler von Real Madrid beendet damit seine langjährige Partnerschaft mit der US-Firma Nike , die seit seiner Jugend bestand.
Mit dem Coup steigt On in den Fußball-Markt ein. Der 27 Jahre alte WM-Rekordtorschütze Mbappé solle seine Erfahrung in die Entwicklung künftiger Fußballschuhe und -bekleidung einbringen und werde globaler Markenbotschafter über den Fußball hinaus, hieß es in der einer Mitteilung.
Weitere Deals mit Federer und Schertenleib
Zusätzlich hat On den früheren französischen Nationalspieler Thierry Henry als "Director of Football" verpflichtet. Einem Bericht von "The Athletic" zufolge war Henry auch daran beteiligt, Mbappé zu verpflichten.
Finanzielle Details und die Vertragslänge wurden nicht bekanntgegeben. Dem Bericht nach erhält Mbappé im Zuge des Deals eine Kapitalbeteiligung an dem Unternehmen. On äußerte sich dazu nicht. Das Unternehmen hatte zuvor bereits Partnerschaften mit Tennisstar Roger Federer und der Schweizer Fußballerin Sydney Schertenleib geschlossen./dav/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 31,45 auf Tradegate (18. September 2026, 15:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,86USD. Von den letzten 7 Analysten der Nike (B) Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 68,00USD was eine Bandbreite von +26,58 %/+115,19 % bedeutet.
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Gestern war die HV und es gab enorm positive Infos vom CEO Hill und einen recht positiven Ausblick! Vor allem sagt Hill, wir bauen den gesamten Konzern nachhaltig um und wollen die Konkurrenz in 5 Jahren bei Wachstum und Umsatz und Gewinn weit hinter uns lassen. Daher ist es aktuell nicht relevant was nächstes Quartal für Zahlen kommen, man betreibt also nicht den Versuch so schnell wie möglich irgendwelche Zwischenhochs zu bauen.
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Hinzu kommt bei Nike ein wichtiger Sondereffekt: Die Geschäftsjahreszahlen enthalten einen positiven Zollerstattungseffekt von 986 Mio. USD beziehungsweise 0,52 USD je Aktie. Rein rechnerisch würde das KGV ohne diesen einmaligen Effekt von rund 18,9 auf ungefähr 25 steigen. Was vergleichsweise hoch ist. Aber auch nur im direkten Vergleich ohne zu beachten, welche globale Marke hinter Nike steckt und trotz massiver Einbrüche bei Umsatz und Gewinn ein weithin profitables Unternehmen.
Fakt ist, Nikes Problem besteht vor allem in China. Zwar auch in Europa aber der Markt ist vergleichsweise irrelevant am Gesamtumsatz gemessen.
Fakt ist auch das hat zwar durchaus auch strategische Fehler auf Nikes Seite, denn Konkurrenten wie Adidas wachsen dort zweistellig. Anta Ni Ling usw haben fantastische Margen und Wachstumszahlen und Nike eben nicht. Aber vergesst nicht auch die politische Seite. Angefangen hatte damals alles und das blenden viele aus die Kampagne mit den Uiguren wobei sich Adidas Nike und Puma sehr verzettelten. Kritik wurde durch und über die Unternehmen zum persönlichen Angriff auf die Chinesen deren Kultur und System. Als man merkte dass man viel zu weit gegangen war als privatwirtschaftliche Unternehmen war der Schaden angerichtet. Trotz sofortiger Beendigung der Kampagnen und Entschuldigungen war der Schaden da. Es gab sogar landesweite Boykottaufrufe gegen Nike gegen Puma gegen Adidas in sozialen Netzwerken die anders als im Westen dargestellt durchaus ihren Ursprung und Unterstützung in der Bevölkerung hatten und nicht ausschließlich Parteipolitisch gesteuert waren. Im Zuge dessen hat sich in China ein Art Nationalstolz bzgl eigner Marken entwickelt. Vor allem die Jugend dort setzt auf eigene Marken wie Anta. Das ging sehr schnell und dieser Wandel überrollte alle drei Marken.
Der Schaden ist da und ich glaube gerade mit einer oder der führenden US Marke Nike wird das kaum kurz oder mittelfristig zu korrigieren sein. Insofern wird meiner Meinung nach die bloße Bereinigung der Vertriebskanäle nicht ausreichen, dass Nike in China zurück zum Wachstum findet.
Große Partner aus China braucht es und JD.com bringt nicht nur die entsprechende Reichweite in China sondern vor allem Prestige und Ansehen. Ab 2027 startet die Partnerschaft mit JD. Nike muss wieder als premium Marke gesehen werden und nicht primär als US Unternehmen. Daher vermute ich, dass weitere Partnerschaften folgen ggf. wird man anfangen große chinesische Sportler zu verpartnern oder Kooperationen mit Unternehmen eingehen.
Der Dreh und Angelpunkt von Nike wird China sein und für den Kurs bedarf es dabei gar keine Rückkehr zu zweistelligen Wachstumszahlen in China, sondern eine Stabilisierung wie 0 Wachstum oder 3 % Plus dürfte den Kurs schnell verdoppeln.
Anders als bei Adidas und Puma kann Nike und macht das bisher auch den gesamten Umbau aus eigenen Mitteln finanzieren. Puma ist hoch verschuldet durch den Reset, Adidas hat zeitweise enorme Verluste eingefahren und die Verschuldung hochgeschraubt.
Bei Nike läuft bisher alles aus der eigenen wirtschaftlichen Tätigkeit heraus und fährt dennoch Gewinn ein auch wenn dieser nur noch 1/3 von dem von früher ist.
Alle Augen werden bei Nike auf China schauen, ich bin auch gespannt.