Von 50€ auf 1€: Wie sich Enapter nach dem Wassersoff-Hype neu aufstellt

Die Analysten von mwb research werten den Kurs positiv und bestätigen ihre Einstufung Spekulativ Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von 3,00 Euro. Beim aktuellen Kurs von 1,04 Euro entspricht das einem theoretischen Kurspotenzial von fast 190 Prozent.

Der Wasserstoff-Technologieanbieter Enapter hat auf seiner Konferenz Future of Energy Einblicke in seine strategische Neuausrichtung gegeben.

Die Aktie stand in den vergangenen Jahren sinnbildlich für den Hype um die Zukunftstechnologie Wasserstoff. Wie viele Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien litt Enapter unter starkem wirtschaftlichen Gegenwind, Verzögerungen beim Hochfahren der Produktion, gestiegenen Kosten und Problemen. Von ihrem All-Time-High bei über 49 Euro im November 2020 ist die Aktie auf unter 1€ Anfang August gefallen.

Die Neuaufstellung soll dem Unternehmen neue Hoffnung einhauchen. CEO Jürgen Laakmann erläuterte auf der Konferenz, wohin die Reise geht: mehr Flexibilität, eine schlankere Kostenstruktur und eine deutlich stärkere Fertigungspräsenz in China. Die firmeneigene AEM-Technologie, die ohne das teure Edelmetall Iridium auskommt, soll dabei ihre Modularität und Skalierbarkeit bis in den Multi-Megawatt-Bereich ausspielen.

Bemerkenswert ist die Begründung für den Wechsel zu einem Asset-light-Modell. Er hat laut Unternehmensangaben nichts mit einer schwachen Auftragslage zu tun, sondern resultiert aus der schwer planbaren zeitlichen Umsetzung von Wasserstoffprojekten.

Weil kaum vorhersehbar ist, wann Aufträge zu Umsatz werden, verlagert Enapter Teile der Stack-Produktion und der Lieferkette nach außen. Forschung, elektrochemische Fertigung, Vertrieb und Service bleiben dagegen im eigenen Haus.

China rückt ins Zentrum der Strategie. Für die Stack-Fertigung kooperiert Enapter mit dem etablierten Hersteller Runqing, der über automatisierte Kapazitäten und ein flexibles Produktionssetup verfügt.

Das Land bietet laut Management tiefere Lieferketten, niedrigere Kosten und eine schnellere Marktentwicklung als Europa. Die ersten 100 Stacks aus der neuen Fertigung sind bereits produziert, bis Jahresende sollen es mehrere Tausend werden.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Enapter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,41 % und einem Kurs von 1,060EUR auf Tradegate (18. September 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.





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