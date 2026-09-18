Wie tief kann die Netflix-Aktie noch fallen?

Die Trends bei der Nutzerbindung seien besorgniserregend, schrieb Analyst Steven Cahall am Freitag in einer Mitteilung an Kundinnen und Kunden. Die Chance liege zwar darin, Netflix zu einer breiter aufgestellten Content-Plattform umzugestalten, doch genau darin liege auch das Risiko: Es fehlten die Originalserien, über die sich die Leute noch am Wasserspender unterhielten.

Netflix hat kein gutes Jahr hinter sich. Nach Einschätzung von Wells Fargo wird es noch schlechter. Die Investmentbank stufte den Streaming-Riesen von "Equal Weight" auf "Underweight" herab und senkte das Kursziel von 80 auf 57 US-Dollar, was gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag einem Abwärtspotenzial von 24 Prozent entspricht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Aktie war schon vor der Herabstufung angeschlagen und ist seither weiter gefallen. Nach vier Handelstagen in Folge im Minus steht für Netflix auf Jahressicht inzwischen ein Rückgang von rund 30 Prozent zu Buche. Auf Sicht von zwölf Monaten sind es knapp 40 Prozent.

Damit steuert der Streaming-Dienst auf sein schlechtestes Jahr seit 2022 zu, als der Kurs um 51 Prozent eingebrochen war, während wachsende Konkurrenz durch Hulu und Disney sowie sinkende Zuschauerzahlen dem Unternehmen zusetzen.

Wähle deine Prämie: Trading, Depotübertrag oder beides Bei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.

→ Prämie sichern Bei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.

Zahlen liefert Wells Fargo gleich mit

Die Nutzungsdauer sank im ersten Halbjahr um 1,6 Stunden pro Abonnent und Tag. Auf bereinigter Basis liegen die Nutzungsraten damit rund acht Prozent unter dem Niveau der ersten Jahreshälfte 2023. Für die zweite Jahreshälfte rechnet die Bank zudem mit einem Rückgang der Stunden aus den Top-100-Titeln um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr, jenen Titeln, auf die laut Cahall bereits jetzt etwa 20 Prozent der gesamten Sehzeit entfallen und in denen sich ein Großteil des Zeitgeists sowie des Mehrwerts für die Mitglieder bündelt.

Zulegen könnte Netflix laut Wells Fargo dennoch wieder, sollte es gelingen, mit erfolgreichen Serien und Filmen neues Publikumsinteresse zu wecken. "Wir sehen Durchbruchserfolge als unverzichtbar an, damit die Aktie wieder an Fahrt gewinnt", schrieb Cahall.

Mit seiner Einschätzung steht Wells Fargo allerdings quer zum Konsens an der Wall Street: Von 52 Analystinnen und Analysten, die Netflix laut Daten des Finanzdienstleisters London Stock Exchange Group beobachten, stufen 38 die Aktie weiterhin mit "Kaufen" oder "Stark kaufen" ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 94 US-Dollar und damit deutlich über dem aktuellen Kurs.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,97 % und einem Kurs von 62,35EUR auf Tradegate (18. September 2026, 15:47 Uhr) gehandelt.





KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!