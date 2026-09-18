Silbermine Treasur Mountain
Nicola Mining - Spektakuläre Silber-Adern erstmals im Bohrfokus
Nicola Mining bohrt erstmals die hochgradige MB-Zone bei Treasure Mountain: Bis zu 1.300 g/t Silber an der Oberfläche und massive Sulfide im Bohrkern schüren Entdeckungsfantasie.
Nach über einem Jahrzehnt im reinen Standby-Betrieb schlägt Nicola Mining (NASDAQ: NICM; TSX-V: NIM; FSE: HLIA) auf der voll genehmigten Silbermine Treasure Mountain ein neues Kapitel auf: Statt sich ausschließlich auf die Instandhaltung der historischen Abbaustrecken für eine spätere Wiederinbetriebnahme zu beschränken, nimmt der Explorer nun erstmals auch das unberührte Potenzial im direkten Umfeld ins Visier. Rund einen Kilometer nordwestlich der historischen Mine hat das Unternehmen ein Diamantbohrprogramm in der MB-Zone gestartet. Ziel ist es, freiliegende Adern mit außergewöhnlich reichen Silber- und Basismetallgehalten erstmals in der Tiefe abzufangen.
Historische Oberflächenproben liefern spektakuläre Bonanza-Gehalte
Die geologische Grundlage für den aktuellen Test lieferten umfangreiche Beprobungskampagnen an der Oberfläche. Entlang eines markanten Talschnitts tritt ein durchgehendes Quarz-Sulfid-Adernetzwerk zutage, das streckenweise extreme Metallkonzentrationen aufweist. Herausragend ist dabei eine Aderprobe, die Spitzenwerte von 1.300 Gramm pro Tonne (g/t) Silber, 2,59 g/t Gold sowie kumulierte 54,6 Prozent Blei und Zink nebst 1,16 Prozent Kupfer ergab. Auch weitere Gesteinsanalysen bestätigten mit 813 g/t Silber und 19 Prozent Zink die außergewöhnliche Polymetall-Signatur dieses Trends.
Eine halbmassive Pyrit-Pyrrhotit-Sphalerit-Mineralisierung, die in Form von unregelmäßigen Bläschen, Flecken und sulfidreichen Aggregaten im gesamten Wirtsgestein vorkommt
Mit vier gezielten Diamantbohrlöchern über insgesamt rund 800 Meter überprüft Nicola Mining nun das strukturelle Einfallen und die Kontinuität dieser Adern unterhalb der Erdoberfläche. Das Programm soll noch im September abgeschlossen sein, sodass bis zum Jahresende mit den ersten quantitativen Laborergebnissen gerechnet wird.
Halbmassive Sulfide im Bohrkern deuten auf Systemkontinuität hin
Dass die mineralisierten Fluide nicht bloß an der Oberfläche erstarrten, unterstreichen die ersten optischen Befunde aus dem Feld: Der Kern des ersten Bohrlochs durchteufte Intervalle mit intensiver, halbmassiver Sulfidmineralisierung. Grobe Sphalerit-Aggregate sowie ausgeprägte Pyrit- und Pyrrhotin-Ansammlungen im Wirtsgestein belegen, dass das hydrothermale System in die Tiefe reicht und die an der Oberfläche beprobte Mineralogie widerspiegelt.
Strategisch eröffnet dieser Vorstoß dem Unternehmen eine doppelte Wertschöpfungsoption. Neben der Erschließung neuer Erzkörper rund um Treasure Mountain verfügt Nicola Mining im nahegelegenen Merritt über eine eigene, genehmigte Verarbeitungsanlage mit Mühle und Flotation. Zudem bietet das Portfolio mit dem benachbarten Kupferprojekt New Craigmont am Rande des Guichon Batholith substanziellen Hebel. Sollten die anstehenden Laboranalysen aus der MB-Zone die visuellen Sulfidabschnitte bestätigen, könnte Treasure Mountain weit über das historische Fördervolumen hinauswachsen.
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