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    Klein statt gigantisch

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    OpenAI und Anthropic ändern plötzlich ihre Strategie

    OpenAI und Anthropic setzen beim Kampf um Rechenkapazität offenbar mehr auf kleinere Deals. Dahinter steckt ein Wandel bei der Nutzung von KI-Infrastruktur.

    Für Sie zusammengefasst
    Klein statt gigantisch - OpenAI und Anthropic ändern plötzlich ihre Strategie
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Der Wettlauf um Rechenkapazität für künstliche Intelligenz geht in eine neue Richtung. Wie CNBC unter Berufung auf mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen berichtet, suchen OpenAI und Anthropic inzwischen gezielt nach kleineren Rechenzentrums-Deals. Dabei geht es um Kapazitäten von etwa 20 bis 30 Megawatt.

    Anthropic soll entsprechende Vereinbarungen in Großbritannien und den nordischen Ländern geprüft haben. Auch in den USA soll es Gespräche über solche Kapazitäten geben. OpenAI hat laut zwei Quellen ebenfalls nach kleineren Standorten in den nordischen Ländern gesucht.

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    Schneller an neue Kapazitäten kommen

    Beide Unternehmen haben zuletzt vor allem milliardenschwere Vereinbarungen für riesige Rechenzentren abgeschlossen. Nun könnten kleinere Kontingente helfen, schneller zusätzliche Rechenleistung verfügbar zu machen.

    "Wir bauen ein breit gefächertes Rechenportfolio auf, um der weltweit steigenden Nachfrage nach KI gerecht zu werden", erklärte ein Sprecher von OpenAI gegenüber CNBC.

    Unterschiedliche Anwendungen benötigten unterschiedliche Infrastruktur. Deshalb prüfe OpenAI verschiedene Partner anhand von Anforderungen wie Leistung, Zuverlässigkeit, Zeitplan und Kosten, so der Sprecher weiter. Zu konkreten Geschäftsverhandlungen äußere sich das Unternehmen nicht.

    Jabez Tan, Forschungschef bei Structure Research, sieht einen entscheidenden Vorteil kleinerer Deals in der "Geschwindigkeit im Verhältnis zur nutzbaren Kapazität". Einige Megawatt an einem bereits mit Strom versorgten Standort könnten praktischer sein, als auf einen deutlich größeren Standort zu warten.

    KI-Auslastung verändert sich

    Hinter dem Strategiewechsel steckt auch die zunehmende Bedeutung sogenannter Inference-Anwendungen. Beim Training großer KI-Modelle müssen zahlreiche Chips eng zusammenarbeiten. Beim Betrieb fertiger Modelle können Anfragen dagegen häufig über mehrere kleinere Cluster verteilt werden.

    "Viele Inferenz-Workloads können stattdessen separate Anfragen über mehrere kleinere Cluster hinweg bedienen, wodurch sich mehr Standorte eröffnen", erklärte Tan gegenüber CNBC. Dadurch könnten mehr Standorte genutzt werden.

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    Laut einer Analyse des Immobilienunternehmens JLL dürfte der Anteil von Inference an der Rechenzentrumskapazität bereits 2027 den Anteil des Modelltrainings übertreffen. 2025 entfielen demnach 9 Prozent der weltweiten Rechenzentrums-Workloads auf Inference und 14 Prozent auf Training. Bis 2030 sollen es 37 Prozent beziehungsweise 13 Prozent sein.

    Auch Nvidia beschäftigt sich bereits mit kleineren Rechenzentren für verteilte Inference-Anwendungen. Gleichzeitig investiert der US-Anbieter Crusoe, der unter anderem ein großes Rechenzentrum für OpenAI in Texas errichtet hat, in kleinere Standorte.

    Der Bedarf an zusätzlicher Infrastruktur bleibt damit hoch. Crusoe gab am Donnerstag zudem eine Finanzierungsrunde über 3,9 Milliarden US-Dollar bei einer Bewertung von 30,9 Milliarden US-Dollar nach der Finanzierung bekannt.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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