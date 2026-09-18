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    Nestlé prüft Optionen nach Zwangsverwaltung in Russland

    Für Sie zusammengefasst
    • Russland verfügt Zwangsverwaltung für zwei Töchter
    • Nestlé nennt die externe Verwaltung vorübergehend
    • Konzern produziert in Russland an sechs Standorten
    Nestlé prüft Optionen nach Zwangsverwaltung in Russland
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (In einer früheren Version des Artikels hieß es, das Dekret für die Zwangsverwaltung sei am Freitag ergangen. Richtig ist Donnerstag.)

    VEVEY (dpa-AFX) - Der Schweizer Nahrungsmittelhersteller Nestlé hat vorsichtig auf die in Russland verfügte Zwangsverwaltung zweier Tochtergesellschaften reagiert. Das Unternehmen spricht von einer "vorübergehenden" externen Verwaltung. Die Tochtergesellschaften sollen laut russischem Dekret künftig von der russischen Firma L.E.V. Management verwaltet werden.

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    "Nestlé ist entschlossen, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um seine Rechte zu wahren und die Kontinuität des Geschäftsbetriebs im Interesse aller Beteiligten, insbesondere seiner Mitarbeiter, sicherzustellen", teilte das Unternehmen in Vevey am Genfersee mit.

    Sechs Standorte

    Nestlé produziert in Russland an sechs Standorten unter anderem Süßwaren, Babynahrung und Tierfutter. Am Konzernumsatz von heute gut 89 Milliarden Franken machte das Geschäft in Russland vor der russischen Vollinvasion in der Ukraine 2022 etwa zwei Prozent aus. Analysten schätzten den Wert der Geschäfte in Russland auf umgerechnet bis zu 1,7 Milliarden Franken.

    Nestlé hatte sein Geschäft nach der russischen Vollinvasion im Nachbarland Ukraine 2022 nicht eingestellt. Sein Argument war, auch in Konfliktregionen brauche die Bevölkerung Nahrungsmittel. Andere wie der französischen Lebensmittelkonzern Danone , die dänische Brauerei Carlsberg und das niederländische Unternehmen Heineken waren in Russland ebenfalls unter staatliche Verwaltung gestellt worden und hatten das Geschäft dann verkauft./oe/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 60,12 auf Tradegate (18. September 2026, 15:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 99,00CHF was eine Bandbreite von -8,56 %/+22,33 % bedeutet.





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