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    HSV verlängert Vertrag mit Trainer Polzin langfristig

    Für Sie zusammengefasst
    • HSV verlängert Vertrag mit Trainer Merlin Polzin
    • Auch Polzins Trainerteam erhält neue Verträge
    • Trotz Krise soll die Zusammenarbeit bis 2029 dauern
    HSV verlängert Vertrag mit Trainer Polzin langfristig
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HAMBURG (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat wie erwartet den Vertrag mit Trainer Merlin Polzin verlängert. Der Verein band den 35-Jährigen langfristig an sich, wie der HSV einen Tag vor dem Spiel am Samstag gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky und RTL) mitteilte. Auch Polzins Partner Loic Favé (33) sowie die Co-Trainer Richard Krohn (31) und Max Bergmann (28) erhielt neue Verträge. Über die Länge der Kontrakte machte der HSV keine Angaben. Laut Medienberichten gelten die neuen Arbeitspapiere bis Juni 2029.

    Trotz der sportlich größten Krise seit der Bundesliga-Rückkehr 2025 mit null Punkten und 0:12 Toren, darunter zwei 0:5-Niederlagen gegen den FSV Mainz 05 und bei RB Leipzig, kommt die Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags von Polzin nicht überraschend. Sowohl der Trainer als auch die neue Sportvorständin Kathleen Krüger hatten zuletzt stets betont, die Zusammenarbeit fortzusetzen.

    Ende 2024 war Polzin nach der Trennung von Steffen Baumgart erst zum Interims- und dann zum Cheftrainer aufgestiegen. Im Mai 2025 führte der gebürtige Hamburger den HSV zurück in die Bundesliga und hielt mit der Mannschaft in der vergangenen Saison souverän die Klasse. Ähnlich wie in der Vorsaison misslang dem HSV in dieser Spielzeit der Saisonstart mit einer erneut neu formierten Mannschaft./clu/DP/zb






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