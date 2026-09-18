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    Der nächste KI-Sprung

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    Roboter vor dem Durchbruch: Was jetzt plötzlich möglich werden soll

    Chinesische Entwickler erwarten einen großen Sprung bei humanoiden Robotern. Schon 2027 könnten sie komplexe Aufgaben per Sprachbefehl ausführen.

    Für Sie zusammengefasst
    Der nächste KI-Sprung - Roboter vor dem Durchbruch: Was jetzt plötzlich möglich werden soll
    Foto: Eugene Hoshiko - AP/dpa

    Humanoide Roboter könnten schon im kommenden Jahr einen wichtigen Entwicklungssprung machen. Nach Einschätzung von Gao Yang, Mitgründer und Chefwissenschaftler des chinesischen Robotikunternehmens Spirit AI, sollen Maschinen ab Mitte 2027 komplexe Aufgaben auf natürliche Sprachbefehle hin ausführen können. Bis Roboter tatsächlich zuverlässig im Haushalt helfen, dürfte es allerdings deutlich länger dauern.

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    Die chinesische Robotikbranche hat zuletzt vor allem bei der Hardware große Fortschritte gemacht. Humanoide Maschinen können inzwischen laufen, sprinten, tanzen und sogar Rückwärtssaltos ausführen. Nun rückt die Software stärker in den Mittelpunkt. Sie soll Robotern ermöglichen, ihre Umgebung zu verstehen und eigenständig passende Handlungen abzuleiten.

    "Das Gehirn ist in der Tat das schwächste Glied in der gesamten Robotik-Kette", sagte Gao gegenüber Reuters. Spirit AI strebt nach eigenen Angaben bis Mitte 2027 einen Entwicklungsstand an, den Gao mit GPT-3.0 vergleicht. Dann sollen Nutzer einem Roboter in natürlicher Sprache eine Aufgabe geben können, woraufhin dieser mehrere sinnvolle physische Aktionen ausführt.

    Spirit AI beschäftigt rund 1.000 Auftragnehmer in China, die Bewegungsdaten aus Wohnungen und Fabriken sammeln. In einem Trainingszentrum in Peking wiederholten sie unter anderem das Öffnen von Kühlschränken, das Aufschließen von Safes und das Schneiden von Gemüse. In strukturierten Wohnzimmerumgebungen erreichen die Roboter des Unternehmens laut Reuters bereits eine Erfolgsquote von 90 Prozent bei einfachen Aufgaben.

    Industrie kommt vor dem Haushalt

    Gao erwartet in den nächsten ein bis zwei Jahren zunächst Fortschritte bei industriellen Anwendungen. In rund zwei Jahren könnten Roboter auch in kommerziellen Dienstleistungen einfache Aufgaben übernehmen. Der Einsatz in Privathaushalten sei dagegen wesentlich schwieriger.

    Spirit AI hat derzeit Dutzende seiner Moz1-Roboter bei dem Batteriehersteller CATL und dem Händler JD.com im Einsatz. JD.com ist zugleich Investor des Unternehmens. Das 2024 gegründete Start-up beschäftigt rund 300 Menschen und hat laut Reuters bereits mehr als 670 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt. Die Bewertung liegt bei 20 Milliarden Yuan (rund 2,9 Milliarden US-Dollar).

    Bei komplizierten Bewegungen gibt es allerdings weiterhin Probleme. Dazu zählen feinmotorische Aufgaben wie das Aufdrehen eines Flaschendeckels sowie Situationen, die der Roboter noch nicht kennt.

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    Reale Daten statt Simulationen

    Spirit AI setzt beim Training seiner Modelle überwiegend auf Daten aus der realen Welt. Gao sieht darin einen Vorteil gegenüber Simulationen. Diese könnten starre Objekte gut abbilden, hätten aber Schwierigkeiten mit flexiblen Gegenständen wie verformbaren Stromkabeln.

    Auch bei der Sicherheit sieht Gao zunächst weniger akute Gefahren als bei fortgeschrittenen Sprachmodellen. Die Robotersoftware sei noch zu unausgereift, um derzeit ein großes Risiko durch unkontrolliertes Verhalten darzustellen. Mit zunehmender Verbreitung werde das Thema jedoch wichtiger.

    Die Roboter von Spirit AI verfügen laut Gao über eine Ganzkörper-Kraftsteuerung. Registriert das System eine übermäßige Kraft beim Kontakt mit der Umgebung, wird automatisch eine Notbremsung ausgelöst. Sobald KI-Grundmodelle ein deutlich autonomeres Niveau erreichen, werde auch die Forschung zu Sicherheit und Ausrichtung der Systeme wesentlich wichtiger.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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