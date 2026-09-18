Börsenstart USA - 18.09. - US 30 schwach -0,34 %

Der US 30 bewegt sich bei 51.631,46 PKT und fällt um -0,34 %.

Top-Werte: Walmart +1,03 %, Caterpillar +0,85 %, Amazon +0,75 %, Amgen +0,64 %, Verizon Communications -1,29 %

Flop-Werte: IBM -2,30 %, Walt Disney -1,79 %, Salesforce -1,58 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.495,47 PKT und steigt um +0,14 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +8,98 %, SanDisk Corporation +4,98 %, Seagate Technology Holdings +3,73 %, Broadcom +3,58 %, Lam Research +3,31 %

Flop-Werte: Netflix -4,70 %, Rocket Lab Corporation -4,31 %, Palo Alto Networks -3,61 %, Thomson Reuters -3,06 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -2,97 %

Der US 500 steht bei 7.628,07 PKT und verliert bisher -0,14 %.

Top-Werte: Coinbase +6,81 %, Robinhood Markets Registered (A) +5,66 %, SanDisk Corporation +4,98 %, Coherent +4,40 %, Seagate Technology Holdings +3,73 %

Flop-Werte: Netflix -4,70 %, Palo Alto Networks -3,61 %, Lennar Registered (A) -3,45 %, Accenture Registered (A) -3,34 %, Oracle -3,31 %