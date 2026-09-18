Coinbase Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,81 % - 18.09.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Coinbase Aktie. Mit einer Performance von +6,81 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,98 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Coinbase Aktie. Nach einem Plus von +4,98 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 161,58€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Coinbase über einen Zuwachs von +6,38 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,32 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Coinbase -21,18 % verloren.

Zum Vergleich: Der US 500 bewegt sich heute nur um -0,14 %. Coinbase entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Coinbase Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,00 % 1 Monat +18,32 % 3 Monate +6,38 % 1 Jahr -43,25 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Stand: 18.09.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 223 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,88 Mrd.EUR € wert.

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Coinbase Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Coinbase Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Coinbase Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.