3 Key Takeaways aus unserer September-Webkonferenz

Am Montag fand unsere monatliche Webkonferenz zum Tigris Small & Micro Cap Growth Fund statt. Für alle, die nicht dabei sein konnten, hier die drei wichtigsten Takeaways:

1. Die operative Entwicklung unserer Portfoliounternehmen ist deutlich stärker, als es die bisherige Fondsperformance vermuten lässt.

Im ersten Halbjahr 2026 steigerten die Unternehmen ihre Umsätze im Durchschnitt um 19,9 % und das EBITDA um 24,0 %. Jeweils 90 % der Unternehmen erzielten sowohl Umsatz- als auch Ergebniswachstum. Im zweiten Quartal beschleunigte sich das durchschnittliche EBITDA-Wachstum sogar auf 30,8 %.

2. Strukturelle Wachstumsthemen gewinnen weiter an Dynamik.

Unternehmen aus den vier Fokusbereichen Infrastruktur, Verteidigung, Energie sowie Rechenzentren und künstliche Intelligenz machen inzwischen 44,8 % des Portfolios aus. Besonders sichtbar wird die zunehmende Dynamik derzeit etwa bei ASTA Energy Solutions, 2G Energy und Nynomic. Auch die Auftragseingänge wichtiger Kunden und Branchenunternehmen bestätigen die anhaltend hohe Nachfrage in diesen Bereichen.

3. Zwischen operativer Entwicklung und Bewertung besteht weiterhin eine große Diskrepanz.

Während Umsatz und Ergebnisse vieler Portfoliounternehmen deutlich wachsen, hat sich dies bislang nur teilweise in den Aktienkursen niedergeschlagen. Das für 2027 erwartete EV/EBITDA des Portfolios liegt bei 6,7 und damit deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt von 9,3. Der von uns auf Basis der gewichteten Kurspotenziale ermittelte indikative innere Wert lag zum 31. August 2026 rund 79,7 % über dem Fonds-NAV.

In der Aufzeichnung gehen wir zudem auf die jüngsten Transaktionen sowie die aktuellen Entwicklungen bei ASTA Energy Solutions, Deutz, Fabasoft, Nynomic, Schmid Group und ZEAL Network ein.

Die vollständige Aufzeichnung finden Sie hier

Das Passwort lautet wie folgt: Cak*M7gJ

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Rechtliche Hinweise

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Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München