Schülerzahl schrumpft in 2030er Jahren deutlich

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland wird im Jahr 2040 nach Berechnungen der Bundesländer fast 700.000 Schülerinnen und Schüler weniger haben als aktuell. Die Bildungsministerkonferenz veröffentlichte dazu in Berlin ihre Prognose. Es wird demnach mit einem weiteren Anstieg bis Ende des Jahrzehnts, aber dann mit einem Rückgang gerechnet.

Bis 2029 wird den Berechnungen zufolge die Zahl der Schüler an allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen von rund 11,27 Millionen im Jahr 2025 um etwa 270.000 auf 11,54 Millionen steigen. Danach gehen die Zahlen zurück. Im Jahr 2040 wird Deutschland der Modellrechnung zufolge rund 10,58 Millionen Schülerinnen und Schüler haben, etwa 694.000 weniger als 2025.