AKTIE IM FOKUS
Evotec an SDax-Spitze - Positive Aussagen auf einer Konferenz
- Evotec-Aktien steigen auf höchsten Stand seit Woche
- Optimistischer Ausblick setzt Leerverkäufer unter Druck
- Horizon läuft planmäßig und Pipeline bleibt robust
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Evotec haben am Freitag ihre jüngsten Kursgewinne ausgebaut und bei 3,098 Euro den höchsten Stand seit gut einer Woche erreicht. Börsianer verwiesen als Antrieb auf einen optimistischen Ausblick des Wirkstoff-Entwicklers auf einer Konferenz. Damit wurden diejenigen Anleger auf dem falschen Fuß erwischt, die auf fallende Kurse gesetzt hatten.
Zuletzt stand noch ein Plus von gut vier Prozent auf 3,004 Euro zu Buche. Damit setzen sich die Papiere an die Spitze des leicht nachgebenden Nebenwerteindex SDax .
Finanzchefin Claire Hinshelwood sagte, dass sich die geschäftlichen Indikatoren "in die richtige Richtung entwickeln" und sich in künftige Umsätze ummünzen dürften. Das Einsparungsprogramm "Horizon" verlaufe planmäßig und die Pipeline an Geschäftsabschlüssen sei robust./la/nas
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 2,994 auf Tradegate (18. September 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4444EUR. Von den letzten 9 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von +238,07 %/+35,23 % bedeutet.
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@wally, zumindest weiß ich wie man das bedient und die infos werde ich hier nicht einstellen sonst würden ja solche Typen wie du noch davon profitieren .
So heute hat es auch die neuen Einsteiger kalt erwischt und die wo kleinere Positionen zugelegt haben. Dann wissen auch diese nun wie es ist wenn das Geld immer weniger wird. Bei mir über 50000 Euro Verlust. Dennoch rechne ich mit einer Wende zum besseren. Eine topp Nachricht von EVO könnte das Blatt wenden.
Diese Aktie steht wie ein Mahnmal in meinem Depot: Niemals hätte ich damals gedacht, wie schlimm es hier kommen kann, weil ich das Geschäftsmodell für recht aussichtsreich hielt.