Evotec an SDax-Spitze - Positive Aussagen auf einer Konferenz

Finanzchefin Claire Hinshelwood sagte, dass sich die geschäftlichen Indikatoren "in die richtige Richtung entwickeln" und sich in künftige Umsätze ummünzen dürften. Das Einsparungsprogramm "Horizon" verlaufe planmäßig und die Pipeline an Geschäftsabschlüssen sei robust./la/nas

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 2,994 auf Tradegate (18. September 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4444EUR. Von den letzten 9 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von +238,07 %/+35,23 % bedeutet.