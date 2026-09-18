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    AKTIE IM FOKUS

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    Evotec an SDax-Spitze - Positive Aussagen auf einer Konferenz

    Für Sie zusammengefasst
    • Evotec-Aktien steigen auf höchsten Stand seit Woche
    • Optimistischer Ausblick setzt Leerverkäufer unter Druck
    • Horizon läuft planmäßig und Pipeline bleibt robust
    AKTIE IM FOKUS - Evotec an SDax-Spitze - Positive Aussagen auf einer Konferenz
    Foto: pressfoto - freepik

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Evotec haben am Freitag ihre jüngsten Kursgewinne ausgebaut und bei 3,098 Euro den höchsten Stand seit gut einer Woche erreicht. Börsianer verwiesen als Antrieb auf einen optimistischen Ausblick des Wirkstoff-Entwicklers auf einer Konferenz. Damit wurden diejenigen Anleger auf dem falschen Fuß erwischt, die auf fallende Kurse gesetzt hatten.

    Zuletzt stand noch ein Plus von gut vier Prozent auf 3,004 Euro zu Buche. Damit setzen sich die Papiere an die Spitze des leicht nachgebenden Nebenwerteindex SDax .

    Finanzchefin Claire Hinshelwood sagte, dass sich die geschäftlichen Indikatoren "in die richtige Richtung entwickeln" und sich in künftige Umsätze ummünzen dürften. Das Einsparungsprogramm "Horizon" verlaufe planmäßig und die Pipeline an Geschäftsabschlüssen sei robust./la/nas

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Evotec

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    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 2,994 auf Tradegate (18. September 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4444EUR. Von den letzten 9 Analysten der Evotec Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von +238,07 %/+35,23 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs schwache Kursentwicklung, Vertrauensverlust und frühere Prognosekürzungen. Einige sehen eine mögliche Bodenbildung und eine Unterbewertung, während andere vor einem Rückgang unter 2 Euro bei einer Marktkorrektur warnen. Als Kurstreiber gelten glaubhafte positive Nachrichten, bessere Q3-/Q4-Zahlen und Fortschritte beim EBITDA. Zudem wird Tritons Beteiligungserhöhung diskutiert, die teilweise auf die Umwandlung eines Equity Swaps zurückgeführt wird.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

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    dpa-AFX
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