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    WESCAN GOLDFIELDS STARTET DROHNENGESTÜTZTE MAGNETIK- UND LIDAR-VERMESSUNGEN AM MUNRO-LAKE-PROJEKT

    WESCAN GOLDFIELDS STARTET DROHNENGESTÜTZTE MAGNETIK- UND LIDAR-VERMESSUNGEN AM MUNRO-LAKE-PROJEKT
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    • Derzeit finden drohnengestützte Magnetik- und LiDAR-Vermessungen am Munro Lake statt, um Verwerfungen und Kontakte zu kartieren, die vielversprechende Ziele für Goldmineralisierung darstellen.
    • Etwa 520 Linienkilometer bei einem Fluglinienabstand von 30 Metern und Verbindungslinien im Abstand von 300 Metern auf einer Fläche von 11,6 Quadratkilometern entlang des 7 Kilometer langen mineralisierten Trends
    • Durchgeführt von Chase Wood, P.Geo., M.Sc., von TUZO GeoSurveys Corp., der in seiner Masterarbeit den angrenzenden Seabee/Santoy-Goldkomplex** kartiert hat. Chase wird sein lokales Fachwissen einbringen, indem er auch die Ausrichtung der Goldmineralisierung an der Oberfläche kartiert, um die Bohrungen im Jahr 2026 zu steuern.
    • Die Vermessungsdaten sollen mit historischen Bohrdaten und Oberflächenstichproben* kombiniert werden, um weitere bohrreife Ziele zu priorisieren
    • Munro Lake liegt 7 Kilometer nordöstlich des Seabee-Minen- und Aufbereitungskomplexes von SSR Mining, des einzigen produzierenden Goldbetriebs in Saskatchewan**

    SASKATOON, Saskatchewan, 18. September 2026 /PRNewswire/ -- Wescan Goldfields Inc. (TSXV: WGF) (FSE: W17A) („Wescan" oder das „Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass derzeit hochauflösende magnetische und LiDAR-Vermessungen mit unbemannten Luftfahrzeugen (UAV) am Munro-Lake-Projekt im Norden von Saskatchewan durchgeführt werden. Die Vermessungen dienen dazu, Verwerfungen und Kontaktzonen zu kartieren, die im Projektgebiet vielversprechende Ziele für Goldmineralisierung darstellen, und die Bohrziele entlang des 7 Kilometer langen mineralisierten Trends vor der Bohrkampagne des Unternehmens 2026 zu präzisieren.

    Gold am Munro Lake tritt in Quarzadern auf, die entlang sowie in der Nähe struktureller Brüche ausgebildet sind, und das Unternehmen betrachtet die Kreuzungen, Biegungen und dehnenden Versprünge entlang dieser Brüche als die vielversprechendsten Bereiche für breitere oder höhergradige Mineralisierung. Hochauflösende Magnetikmessungen erfassen diese Strukturen anhand von Versatz, Abschneiden und Alteration der magnetischen Stratigraphie, während aus LiDAR-Daten abgeleitete Geländemodelle ihre Ausprägung an der Oberfläche als topografische Lineamente, Hangbrüche sowie Aufschlussmuster unter unterschiedlich mächtiger Überdeckung abbilden. Das Hauptziel der Vermessung besteht darin, diesen strukturellen Rahmen im gesamten Projektgebiet zu kartieren.

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