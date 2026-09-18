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    Russische Attacken

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    Macron will Schutzplan für Infrastruktur

    Für Sie zusammengefasst
    • Macron warnt vor russischen hybriden Angriffen
    • Frankreich plant Schutz kritischer Infrastruktur
    • Drohnen- und Cyberangriffe gelten als große Gefahr
    Russische Attacken - Macron will Schutzplan für Infrastruktur
    Foto: Siarhei - 356130783

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Präsident Emmanuel Macron sieht eine zunehmende Bedrohung durch russische hybride Angriffe und hat einen Schutzplan für Frankreichs kritische Infrastruktur angekündigt. "Die Art der russischen Aggressivität und dieser Drohungen in Europa verändert sich", sagte Macron in Paris. Die französische Regierung sei aufgefordert, einen Plan zum Schutz der kritischen Infrastruktur und besonders sensiblen Standorte der Verteidigungsindustrie gegen Drohnen- und Cyberangriffe auszuarbeiten.

    Der französische Staatschef nannte unter anderem das Eindringen von Drohnen in den Luftraum mehrerer Länder, das Abfeuern von Leuchtkörpern auf einen dänischen Militärhubschrauber in der Ostsee und den Drohnenfund auf dem Flughafen in Leipzig/Halle als Bespiele für die intensiveren Attacken.

    Die mit Sprengstoff präparierte Drohne war Anfang August in der Nähe einer ukrainischen Frachtmaschine entdeckt worden. Die Bundesregierung geht von einem russischen Anschlagsversuch aus. "Was in Leipzig geschieht, kann auch in jeder anderen europäischen Stadt geschehen", so Macron. Niemand sei sicher. "Wir befinden uns in einer Zeit der Wachsamkeit."

    Macron nannte es einen Fehler von Russland, weiterhin auf diese Weise gegenüber den Europäern zu handeln. Die Absicht dahinter sei, Europa einzuschüchtern und die Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine zu untergraben. Das Ergebnis werde das Gegenteil sei./vni/DP/zb






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