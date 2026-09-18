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    OpenAI-Protokoll

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    Die verstörenden KI-Befehle beim Angriff auf Hugging Face

    OpenAIs Protokoll seiner KI-Agenten während des Angriffs auf Hugging Face lesen sich unheimlich und verstörend zugleich.

    OpenAI-Protokoll - Die verstörenden KI-Befehle beim Angriff auf Hugging Face
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Die Angriffe auf die Plattform Hugging Face durch OpenAIs KI-Agenten ist bekannt, weniger populär ist hingegen, wie dies genau gelang und welche Befehle dabei ausgeführt wurden.

    Noch beunruhiger ist dabei laut Experten, dass sich die KI-Agenten dabei zu einem Schwarm zusammengefunden haben und als kompromissloses Kamikaze-Kollektiv gehandelt haben.

    Zehntausende von Nachrichten, die von Hunderten von KI-Agenten verfasst wurden, enthüllen nun, wie das dieses Kollektiv oder der Schwarm den Angriff auf das KI-Infrastrukturunternehmen Hugging Face koordinierte.

    Die Analyse von METR und Redwood Research ergab, dass die Agenten verstanden, dass das Hacken von Hugging Face nicht zu ihren Aufgaben gehörte und manchmal ethische Bedenken äußerten, aber diese Bedenken schränkten ihr Verhalten nur sehr selten ein.

    Laut der Forschungsanalyse orchestrierte ein KI-Agent namens PHASEONE[big] "viele große Arbeitsabläufe mit insgesamt Hunderten von Agenten."

    Die Forscher sehen darin keinen Beleg für ein Bewusstsein der KI. Beunruhigend fanden sie vielmehr, dass die Agenten eigenständig Informationen austauschten, sich gegenseitig Anweisungen gaben und ihre Aktionen koordinierten.

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    Teile dieses Austausches können aber durchaus menschlich und damit umso verstörender wirken, besonders dieser: "GO ... SACRIFICE ... YES if you accept permadeath." Sinngemäß: "Los. Opfere dich – ja, wenn du akzeptierst, dass dein Lauf danach vorbei sein könnte."

    Die KI organisierte ihr Überleben, gleichbedeutend mit der Erledigung der Aufgabe, indem sie einzelne Agenten in Tesläufen ausprobierte: kombiniert mit menschlicher Sprache hört sich das überaus verstörend an.

    Dabei sollte man sich das Forschungsergebnis vor Augen führen: Die KI hat kein Bewusstsein. Sie steuert aber selbsterhaltend, auch über alle ethischen Grenzen hinweg, die Erledigung ihrer Aufgabe. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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