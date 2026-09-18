Aktien mit extremer Performance im DAX am 18.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der Deutschen Telekom: Die Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit Juli und scheitert wiederholt an 29 Euro. Belastend wirken die Schwäche europäischer Telekomwerte nach einer Morgan-Stanley-Abstufung sowie vermutete Unsicherheiten in den USA. Diskutiert werden außerdem ARP, steigender EPS und mögliche Dividendeneffekte. Einige sehen die Aktie als chronisch unterbewertet; strategisch sorgt eine mögliche T-Mobile-US-Integration für Spekulationen.