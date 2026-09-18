Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 18.09.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der Deutschen Telekom: Die Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit Juli und scheitert wiederholt an 29 Euro. Belastend wirken die Schwäche europäischer Telekomwerte nach einer Morgan-Stanley-Abstufung sowie vermutete Unsicherheiten in den USA. Diskutiert werden außerdem ARP, steigender EPS und mögliche Dividendeneffekte. Einige sehen die Aktie als chronisch unterbewertet; strategisch sorgt eine mögliche T-Mobile-US-Integration für Spekulationen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -4,28 %
Tagesperformance: -4,28 %
Platz 2
Performance 1M: +10,48 %
Performance 1M: +10,48 %
? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Frage, ob die VW-Aktie angesichts des niedrigen Kurses bereits kaufenswert ist oder wegen möglicher Zinsimpulse der Fed und fehlender Eile noch beobachtet werden sollte. Positiv werden erwartete höhere Gewinne, die Dividendenquote und neue Fahrzeugprojekte gesehen. Skepsis besteht wegen hoher Restrukturierungskosten, schwacher Profitabilität, Marktanteilsverlusten, Managementproblemen und der noch unbewiesenen Umsetzung von Plänen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
BMW
Tagesperformance: -3,73 %
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 3
Performance 1M: +8,36 %
Performance 1M: +8,36 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -2,99 %
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 4
Performance 1M: +1,66 %
Performance 1M: +1,66 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,85 %
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 5
Performance 1M: -12,03 %
Performance 1M: -12,03 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 6
Performance 1M: +2,98 %
Performance 1M: +2,98 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 74,76%
|PUT: 25,24%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 49,51 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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