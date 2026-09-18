🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    Top & Flop

    253 Aufrufe 253 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 18.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 18.09.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank AG!
    Long
    30,99€
    Basispreis
    0,24
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    36,20€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,56 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der Deutschen Telekom: Die Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit Juli und scheitert wiederholt an 29 Euro. Belastend wirken die Schwäche europäischer Telekomwerte nach einer Morgan-Stanley-Abstufung sowie vermutete Unsicherheiten in den USA. Diskutiert werden außerdem ARP, steigender EPS und mögliche Dividendeneffekte. Einige sehen die Aktie als chronisch unterbewertet; strategisch sorgt eine mögliche T-Mobile-US-Integration für Spekulationen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Volkswagen (VW) Vz
    Tagesperformance: -4,28 %
    Platz 2
    Performance 1M: +10,48 %
    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,28 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Frage, ob die VW-Aktie angesichts des niedrigen Kurses bereits kaufenswert ist oder wegen möglicher Zinsimpulse der Fed und fehlender Eile noch beobachtet werden sollte. Positiv werden erwartete höhere Gewinne, die Dividendenquote und neue Fahrzeugprojekte gesehen. Skepsis besteht wegen hoher Restrukturierungskosten, schwacher Profitabilität, Marktanteilsverlusten, Managementproblemen und der noch unbewiesenen Umsetzung von Plänen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    BMW
    Tagesperformance: -3,73 %
    Platz 3
    Performance 1M: +8,36 %
    Chart BMW
    ISIN: DE0005190003
    WKN: 519000
    Die BMW Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,73 %.

    Mercedes-Benz Group
    Tagesperformance: -2,99 %
    Platz 4
    Performance 1M: +1,66 %
    Chart Mercedes-Benz Group
    ISIN: DE0007100000
    WKN: 710000
    Die Mercedes-Benz Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,99 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +2,85 %
    Platz 5
    Performance 1M: -12,03 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,85 %.

    Deutsche Bank
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 6
    Performance 1M: +2,98 %
    Chart Deutsche Bank
    ISIN: DE0005140008
    WKN: 514000
    Die Deutsche Bank Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

    zurückvorwärts

    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 74,76% PUT: 25,24%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 49,51 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Chartvergleich
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von wO Chartvergleich
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 18.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 18.09.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     