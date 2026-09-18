Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,69 %
Performance 1M: -5,29 %
? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,21 %
Performance 1M: +6,11 %
Tagesperformance: +3,49 %
Performance 1M: -15,75 %
? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,86 %
Performance 1M: -12,03 %
Tagesperformance: +2,80 %
Performance 1M: +1,28 %
Tagesperformance: +2,61 %
Performance 1M: -19,28 %
? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,18 %
Performance 1M: -3,07 %
Tagesperformance: -2,10 %
Performance 1M: +15,17 %