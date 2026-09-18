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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.09.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,08 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine überwiegend vorsichtige bis negative Einschätzung der Siltronic-Aktie. Erwartet werden fallende Kurse bei KI-nahen Unternehmen, was auch Siltronic belasten könnte. Als Risiko gelten weiterhin hohe Lagerbestände bei Kunden und mögliche schwächere Aussichten. Dem steht ein Anleger gegenüber, der zu einem als attraktiv angesehenen Rückkaufkurs erneut aufgestockt hat und bereits einen Ausstiegskurs festgelegt hat.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: -4,69 %
    Platz 2
    Performance 1M: -5,29 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,69 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der Deutschen Telekom: Die Aktie fiel auf den tiefsten Stand seit Juli und scheitert wiederholt an 29 Euro. Belastend wirken die Schwäche europäischer Telekomwerte nach einer Morgan-Stanley-Abstufung sowie vermutete Unsicherheiten in den USA. Diskutiert werden außerdem ARP, steigender EPS und mögliche Dividendeneffekte. Einige sehen die Aktie als chronisch unterbewertet; strategisch sorgt eine mögliche T-Mobile-US-Integration für Spekulationen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    freenet
    Tagesperformance: -4,21 %
    Platz 3
    Performance 1M: +6,11 %
    Chart freenet
    ISIN: DE000A0Z2ZZ5
    WKN: A0Z2ZZ
    Die freenet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,21 %.

    Evotec
    Tagesperformance: +3,49 %
    Platz 4
    Performance 1M: -15,75 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,49 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs anhaltenden Abwärtstrend und die Frage, ob bereits eine Bodenbildung erreicht ist. Einige warnen vor einer Bärenfalle und wollen Käufe erst nach einer technischen Stabilisierung sowie besseren Q3-Zahlen erwägen. Im Mittelpunkt steht der geplante Umbau: Gelingt er, werden deutlich höhere Kurse erwartet; zugleich bestehen erhebliche Zweifel an Umsetzung und Glaubwürdigkeit des Managements. Die CFO-Aussagen werden als möglicher Wendepunkt diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +2,86 %
    Platz 5
    Performance 1M: -12,03 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,86 %.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: +2,80 %
    Platz 6
    Performance 1M: +1,28 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,80 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +2,61 %
    Platz 7
    Performance 1M: -19,28 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,61 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang der Aixtron-Aktie bis unter 36 Euro und charttechnische Warnsignale. Diskutiert werden die hohe Bewertung eines zyklischen Geschäfts, mögliche sinkende Aufträge und ein KI-bedingter Nachfrageeinbruch. Skepsis richtet sich auf prozyklische Kapazitätserweiterungen; Malaysia soll Kosten senken und Kundennähe verbessern, während der Standort Italien möglicherweise verkauft wird. Andere sehen ab 2027 Wachstumschancen durch höhere Kapazitäten und InP-Aufträge.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +2,18 %
    Platz 8
    Performance 1M: -3,07 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,18 %.

    United Internet
    Tagesperformance: -2,10 %
    Platz 9
    Performance 1M: +15,17 %
    Chart United Internet
    ISIN: DE0005089031
    WKN: 508903
    Die United Internet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,10 %.

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