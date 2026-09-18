Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine überwiegend vorsichtige bis negative Einschätzung der Siltronic-Aktie. Erwartet werden fallende Kurse bei KI-nahen Unternehmen, was auch Siltronic belasten könnte. Als Risiko gelten weiterhin hohe Lagerbestände bei Kunden und mögliche schwächere Aussichten. Dem steht ein Anleger gegenüber, der zu einem als attraktiv angesehenen Rückkaufkurs erneut aufgestockt hat und bereits einen Ausstiegskurs festgelegt hat.