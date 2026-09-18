Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 18.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,61 %
Performance 1M: +10,48 %
? wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,09 %
Performance 1M: -14,05 %
Tagesperformance: -3,92 %
Performance 1M: +8,36 %
Tagesperformance: -3,32 %
Performance 1M: -15,02 %
Tagesperformance: -3,15 %
Performance 1M: +1,66 %
Tagesperformance: +2,81 %
Performance 1M: -12,03 %
Tagesperformance: -2,70 %
Performance 1M: -5,72 %
Tagesperformance: -2,69 %
Performance 1M: -9,39 %
Tagesperformance: -2,52 %
Performance 1M: -3,79 %
Tagesperformance: -2,39 %
Performance 1M: +2,73 %
Tagesperformance: -2,33 %
Performance 1M: -2,96 %
Tagesperformance: -2,13 %
Performance 1M: +2,98 %
? wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,03 %
Performance 1M: -13,19 %
Tagesperformance: -2,01 %
Performance 1M: -9,96 %
? wallstreetONLINE-Community zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,00 %
Performance 1M: -8,13 %