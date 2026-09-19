"Moderna wäre um min. 50% gestiegen, BioNTech bisher nicht mal 2%. That's it!"

Die BioNTech SE ist in dieser Woche das meistdiskutierte Thema in der wallstreetONLINE-Community. Für reichlich Gesprächsstoff sorgen die neuen Onkologie-Daten zu Gotistobart und Pumitamig. Während Anleger die Studienergebnisse überwiegend positiv bewerten, sorgt vor allem die vergleichsweise verhaltene Reaktion der Aktie für Unverständnis.

Im Mittelpunkt der Diskussion steht deshalb zunehmend die Frage, wann der Markt BioNTechs Onkologie-Pipeline tatsächlich in die Bewertung einbezieht. Optimistische wO User sehen mit den jüngsten Daten einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Onkologie-Spezialisten und verweisen auf die breite Pipeline. Skeptiker halten dagegen, dass BioNTech trotz der Forschungserfolge weiterhin hohe Verluste schreibt und die entscheidenden Umsätze erst mit zugelassenen Medikamenten kommen.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgen die jüngste Einstellung einer mRNA-Studie gegen Darmkrebs, der Vergleich mit Moderna sowie die Frage, warum gute klinische Nachrichten bislang nicht zu einer nachhaltigen Neubewertung der Aktie führen.

Hier einige Stimmen aus der BioNTech-Diskussion im wO-Forum zur aktuellen Entwicklung:

Entropist: "Das sieht doch gut aus: https://www.biontech.com/de/de/..."

darauf RandomGambler1: "Das klingt wirklich sehr gut, mit erwarteten großem Erfolg.

Für die Patienten gut, für die Firma gut und für uns gut. Der Wermutstropfen:

Eine 100% Steigerung der Überlebenschance von sehr sehr niedrig hat als Ergebnis ebenfalls eine Überlebenschance von sehr sehr niedrig."

Entropist: "Für die Patienten lässt sich hier aber eine gute Tendenz ablesen.Wir sehen hier einen ähnlichen Fortschritt wie bei der personalisierten mRNA-Therapie bei Melanom. Ich vermute, dass diese hier auch noch zusätzlich eingesetzt werden könnte und eine weitere Verbesserung bewirken könnte. In den Kombinationstherapien liegt die Zukunft. Aber können wir uns das leisten?"

darauf RandomGambler1: "Die neuen Wirkstoffe Pumi, Goti und mehr, wirken, personalisierte Technik funktioniert, mRNA Wirkstoff funktioniert, Kombis funktionieren und öffnen Tür und Tor ...

Wenn wir uns das nicht leisten oder leisten wollen, dann werden es andere tun, denn technisch gibt es kein Hindernis mehr. Die nächste Generation an biomolekularen Erkenntnissen will umgesetzt werden."

Gruenspan59: "Moderna wäre um min. 50 % gestiegen, Biontech bisher nicht mal 2 %. That's it !!"

darauf jschneid13: "Ja noch traut keiner dem Braten hier! Bin gepannt ob mit der Eröffnung in USA heute Nachmittag etwas mehr Bewegung reinkommt."

Artikel14: "Meine Überschrift: BioNTech – Zwei Durchbrüche beim Lungenkrebs zeichnen sich ab.

Weitere 44% Reduktion des Sterberisikos – und dies ohne Einsatz von Chemotherapie. Selbst erfolglos vorbehandelte Patienten profitieren von den neuen Immuntherapien. Daten vom WCLC 2026, dem weltweit führenden Kongress für Lungenkrebs – der weltweit häufigsten krebsbedingten Todesursache. Auch weniger oft und geringere Nebenwirkungen im Vergleich zur bisherigen Chemotherapie zeichnen sich ab."

Translokator: "BioNTech zufolge hat der experimentelle Wirkstoff Gotistobart das mediane Überleben von Patienten mit einer aggressiven Form von Lungenkrebs gegenüber einer Chemotherapie nahezu verdoppelt."

Winfix: "Optimistisch, wie ich bin, gehe ich davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zulassung von Gotistobart, ggf. noch in 2026, gegeben ist. Spätestens dann wird die Börse nüchtern nach dem monetären Wert von Gotistobart fragen. Ich schätze ihn auf 5 bis 10 Mrd. USD jährlich wiederkehrend. Grundlage: Ca. 50 tsd Neuerkrankungen an Lungenkrebs in Deutschland laut vorliegender Statistik, davon ca. 20% mit Plattenepithelkarzinom, ergibt 0,013% der Bevölkerung. Hochgerechnet auf die Weltbevölkerung ergibt das ca. 1 Mio Neuerkrankungen p.a. Weitere Annahme: Biontech kann 50% davon versorgen und eine Behandlung kostet zwischen 10tsd und 20tsd USD. Klar, viele wilde Annahmen, macht aber trotzdem Spaß. Der monetäre Wert ist jedenfalls enorm."

Entropist: "Ich glaube, mit diesen Daten sind die meisten Zweifel ausgeräumt, dass Biontech in ein paar Jahren ein profitables Unternehmen wird. Jetzt heißt es vielleicht noch ein bis zwei Verlustjahre durchzustehen, was angesichts des enormen Cashbestands kein Problem ist. Pumi und Gosti werden gut laufen. Der zeitliche Rückstand bei der personalisierten mRNA-Therapie gegenüber Moderna muss kein Nachteil sein. Durch Beobachtung wird man viel darüber lernen können, wie und ob der personalisierte Ansatz vermarktet werden kann. Mittlerweile berichtet sogar die allgemeine Presse:

https://www.n-tv.de/wirtschaft/Mittel-ge...

Angesichts der steigenden Ölpreise, Inflation und Zinsen sowie dem möglich Platzen der KI-Blase ist Biontech derzeit eigentlich ein idealer sicherer Hafen für Kapital auf der Suche nach einer Anlagemöglichkeit. Biontech benötigt kein Geld, sondern kann es sogar verzinst anlegen. Energieintensiv ist die Produktion ebenfalls nicht. Es gibt im Gegensatz zu KI ein tragfähiges Geschäftsmodell. Die Zukunftsaussichten sind - insbesondere im Licht der neuen Studienergebnisse - äußerst positiv."

Orkafisch: "Trotz Forschungserfolgen verbrennt Biontech derzeit mehr Geld, als hereinkommt. Da sinkt der Kurs leider auch mit Zuckung nach oben wie heute. Trotzdem bin ich noch long investiert und hoffe auf steigende Kurse 2028."

darauf StonkZzer: "Ich verstehe diese Einstellung nicht. Die große Frage ist doch, schafft Biontech den Shift bzw. den Sprung zum Onkologiespezialist. Die Ergebnisse der letzten Tage zeigen in eine eindeutige Richtung. Der Kurs verhält sich, als wäre nichts passiert. Dabei will man doch gerade als Investor früh dabei sein. Wenn ich, wie bei Moderna, erst einsteige, wenn die Rakete steil geht, dann bin ich doch to late to the party. Seit dem Spike hat Moderna 20% verloren, wer vorher drin war, ist immer noch mit 120% im Plus und dabei gibts nach wie vor kein Geld für Intismeran. Wer auf Umsätze wartet, der braucht auch nicht investieren, denn das wäre in meinen Augen eine Wette darauf, dass das Unternehmen seine Position noch weiter verbessern kann und nicht dass es an diesen Punkt überhaupt kommt."

darauf Orkafisch: "Du hast recht, aber derzeit scheint der Markt skeptisch, on die Forschungsergebnisse auch am Ende erfolgreich in den Markt kommen können, daher bleiben im negativen Fall die nackten Zahlen übrig, die eben nicht gut sind. Ich glaube auch an biontech, deswegen bin ich investiert, aber an einen Ausgleich meiner erlittenen Buchverluste glaube ich erst in 2 oder 3 Jahren, wenn die Forschung weitergeht und Biontech ein oder 2 fertige Produkte auch verkaufen kann. Eben mehr Einnahmen als Ausgaben."

HeyBen: "Hatte auch mit 150% Plus gerechnet. Schade, nehme ich eben die deutschen 3% mit."

Gruenspan59: "Leider werden hier alle Aktionen nur positiv gesehen. Man sollte nicht vergessen, dass sich der Kurs ausschließlich nach unten bewegt hat seit Jahren. Eine Enttäuschung hat die Nächste gejagt. Und wenn ich lese, dass die Gründer still und heimlich wieder und wieder verkauft haben, frage ich mich warum. Positive Signale sind eben anders, darum nicht nur alles mit der rosaroten Brille sehen. Fakt ist ein Kurs der knapp über der der Eigenkapitalquote liegt."

darauf hoy007: "Ich stimme Gruenspan59 in vielen Punkten zu. Die Euphorie im Forum und das Geschwafele vom "sicheren tenbagger" ist schwer erträglich. Geliefert hat BionTech bisher nicht.

Andere liefern - ganz aktuell - davon liest man hier zu wenig. Und ja - bitte zerreißt die Meldung gleich ordentlich - so wie es Fanboys eben tun.Die US-FDA erteilte Bayer’s Sevabertinib jetzt eine beschleunigte Zulassung als initiale Behandlungsoption von Erwachsenen mit HER2-mutiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs: https://www.bayer.com/media/asset/1f052d83-5d70-4de9-b90d-f8…

Ich bin hier mit einer spekulativen kl. Pos. dabei."

darauf Winfix: "Na ja, ist halt die Frage ob Bayer da mit Biontech wirklich vergleichbar ist. Bayer zielt auf eine relativ einfache Krebsform im Anfangsstadium, wie viele andere Krebsmittel auch. Biontech zielt auf eine extrem komplizierte, die sehr häufig vorkommt und bei der alle anderen Mittel bereits versagt haben. Schafft Biontech den Durchbruch, haben sie auf lange Zeit eine usp (unique selling position) mit extrem hohem monetären Wert. Ich will Bayer in keiner Weise abwerten, aber es sind halt Pillendreher. Biontech zielt personalisiert mit mRna auf die engste Umgebung jeder einzelnen Tumorzelle."

MKostolany: "Dieser Kursverlauf ist einfach nur noch lächerlich…Heute wieder das gleiche Spiel bei BioNTech. Nach den eigentlich sehr starken Nachrichten aus der Onkologie. In Deutschland geht die Aktie daraufhin schön nach oben, läuft bis zur US-Eröffnung weiter hoch – und kaum öffnet die Nasdaq, wird wieder abverkauft. Wie oft soll sich dieses Muster eigentlich noch wiederholen?

Gute Nachrichten → Deutschland kauft → Vorfreude auf die USA → US-Eröffnung → Abverkauf.

Klar, man kann immer irgendwelche Gründe finden: Bewertung, Gewinnentwicklung, Pipeline-Risiken, Gesamtmarkt etc. Aber irgendwann muss man sich schon fragen, was BioNTech eigentlich noch liefern muss, damit gute klinische Nachrichten auch *nachhaltig* im Kurs ankommen.

Gerade die heutige Meldung ist ja nicht irgendeine Randnotiz. Gotistobart ist ein wichtiger Bestandteil der Onkologie-Strategie und BioNTech hat mittlerweile eine breite spätphasige Onkologie-Pipeline.

Für mich bleibt deshalb die Frage: Wann beginnt der Markt endlich, die Pipeline und die möglichen zukünftigen Umsätze einzupreisen – und nicht immer nur den kurzfristigen COVID-Rückgang?

Ich bleibe jedenfalls dabei. Aber dieser Kursverlauf ist langsam wirklich frustrierend. BioNTech liefert wissenschaftlich – die Aktie liefert dagegen regelmäßig eine Slapstick-Einlage. ?

Mal sehen, ob wir irgendwann auch einmal erleben, dass eine gute Nachricht nachhaltig eingepreist wird und nicht nach kurzer Zeit wieder abverkauft wird…"

Entropist: "Leider kam die Nachricht von der Einstellung der Phase 2 mRNA-Studie zu Darmkrebs unmittelbar nach der Erfolgsmeldung von Moderna. Dadurch sah Biontech wie ein Loser aus. Bei genauer Betrachtung wurde auch Biontechs Ansatz durch Modernas Erfolg unterstützt. Aber eben nur in Verbindung mit einem Checkpoint-Inhibitor wie bei Moderna. Das hat "der Markt" offensichtlich nicht verstanden. Ich sehe hier gute Chancen für mRNA, Goti und Pumi und mäßige Chancen für den Rest."

darauf Gruenspan59: "... all das ändert nichts am Kursverlauf, nur noch frustrierend. Selbst wenn ein Medikament auf den Markt kommt, gibt es höchstens ein Plus von 5 %. Diese Aktie scheint verbrannt zu sein, warum auch immer, möglicherweise wegen der vielen Enttäuschungen die in den letzten Jahren geliefert wurden. Kurse im Moment: Moderna + 1,74 % Biontech + 1, 99 % wie ernüchternd."

darauf Entropist: "Ja stimmt. Aber bei Moderna mussten die Aktionäre zwischenzeitlich deutlich mehr leiden."

darauf Gruenspan59: "Ja, aber die Aktie hat immer bei positiven Meldungen reagiert, was man bei Biontech nicht sagen kann. Darum auch die Frage, was muß passieren damit es nachhaltig !!!! nach oben geht. Mir fällt da bei bestem Willen nichts ein."

Snoppy30: "Viele Forenteilnehmer hier haben sich meiner Meinung zu sehr auf Gotistobart und Pumitamig versteift. Die Produkte sind super, auch jetzt wieder nach den neusten Studienergebnisse.

Und diese Produkte werden bestimmt ihren Weg in der Medikamentenpipeline machen .

Vielleicht sogar Verdoppler oder Tenbagger wie hier manche träumen. Aber obengenannte Produkte sind die Zukunft sozusagen die 2 Generation der Krebsmedikamente von Biontech. Zuerst sollte man darauf schauen was zuerst kommt. Und das wird meiner Meinung nach BNT 323 sein.

Wenn wir Glück haben sogar bald .Ich weiß jetzt nicht,ob die in den USA das wissen.

Vielleicht sollte man es denen mal sagen."

Alexwking: "Bei BioNTech sollte man meiner Meinung nach die Krebs-Pipeline inzwischen deutlich stärker im Blick haben. Da passiert einiges. Vor allem BNT327 ist interessant. Der bispezifische Antikörper gegen PD-L1 und VEGF-A wird inzwischen in mehreren fortgeschrittenen Studien bei verschiedenen Krebsarten untersucht, unter anderem bei Lungenkrebs und Brustkrebs.

Dazu kommt BNT113, eine mRNA-basierte Immuntherapie gegen HPV16-positiven Kopf-Hals-Krebs. Hier läuft bereits eine große Phase-2/3-Studie zusammen mit Pembrolizumab.

Und BioNTech arbeitet weiter an personalisierten mRNA-Krebsimpfstoffen, die individuell auf den jeweiligen Tumor zugeschnitten werden. Für mich ist deshalb die entscheidende Frage ob BioNTech es schafft, aus dieser Onkologie-Pipeline zugelassene und wirtschaftlich erfolgreiche Medikamente zu machen. Wenn hier positive Phase-3-Daten kommen, könnte das für die Bewertung des Unternehmens einen ganz anderen Stellenwert bekommen."

darauf Entropist: So wird es sein. Ich durfte bei Moderna dabei sein, als der schlaue Markt die Phase-2-Daten überhaupt nicht für voll genommen hat und geglaubt hat, dass bei Phase 3 etwas ganz anderes herauskommt. Kam aber genau das gleiche raus. Hier nimmt der Markt im Falle von BNT323 noch nicht einmal die Phase 3 ernst. Das wird sich ändern!"

Geisterstunde: "BioNTech gehört zu den attraktivsten biopharmazeutischen Aktien überhaupt.

Nach dem Ausscheiden der beiden Gründer wird das Unternehmen konsequent auf die Entwicklung der prall gefüllten Produktpipeline ausgerichtet. Hier stehen mehr als 25 klinische Onkologiestudien in der Phase 2 oder 3, als Kombinationstherapie sind es über 10 Studien.

Wer weiß, welche Bewertungsansätze bereits bei sehr kleinen Firmen mit nur einer oder zwei Studien herrschen, kann über die Breite der Ansätze bei BionTech nur staunen. Dazu ist das Unternehmen mit unzähligen Laboren, Universitäten und Forschungseinrichtungen vernetzt, weltweit. Allein diese Kooperationen, über Jahre gepflegt und intensiviert, sind kaum zu überschätzen. Dies alles wird durch immer neue Patente abgesichert, auch bei eingestellten Studien.

Die vorhandenen Zahlungsmittel, etc von 16,6 Mrd. Euro übersteigen schon jetzt die Marktkapitalisierung. In Zeiten steigender Zinsen ein komfortabler Rückhalt. Er wird noch lange bleiben. Allerdings ist die Forschung teuer. So betrugen die Kosten im ersten Halbjahr 2026 820,8 Mio Euro, was einem Anteil von 3,24 Euro pro Aktie entspricht. Adjustiert liegen die Zahlen günstiger, nämlich bei 562,3 Mio / 2,22 Euro. Zu bedenken ist, daß im 2. Halbjahr noch Zahlungen von BMS in Höhe von 613 Mio erfolgen und damit kostendämpfend wirken.

Mit den vorhandenen Mitteln und den aufgesetzten Studien sind die Perspektiven bis 2030 exzellent.

Warum dann der niedrige Kurs? Da gibt es sicherlich den üblichen Home-Bias. US-Firmen werden regelmäßig mit deutlich höheren Kursansätzen gehandelt als Unternehmen des Auslandes. Entscheidend dürfte aber ein anderer, ein nachvollziehbarer Aspekt sein. Solange BionTech in der Onkologie noch kein lizensierungsfähiges Medikament entwickelt hat, wird ein genereller Vorbehalt bestehen bleiben. Dafür, dass es aber nur eine Frage der Zeit ist, wann dieser Moment eintritt, liegt das Risiko investiert zu sein, auf einem ziemlich überschaubaren Niveau. Wer das nicht aushält und permanent dauererregt ist, sollte vielleicht daran denken, den Sektor zu wechseln."

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über die Meinungen der wO-Community zur Lage bei BioNTech gefallen hat und vielleicht sogar hilfreich für Ihre Anlagestrategie ist. Wenn Sie auch Ihre Ansichten zu BioNTech teilen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich auf wallstreetONLINE anmelden und an der Diskussion teilnehmen würden.



Viele Grüße

Ihr Hardy Schilling, Head of Community