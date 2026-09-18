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    Rocket Lab Corporation Aktie verliert deutlich an Wert - 18.09.2026

    Am 18.09.2026 ist die Rocket Lab Corporation Aktie, bisher, um -5,16 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Rocket Lab Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - Rocket Lab Corporation Aktie verliert deutlich an Wert - 18.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Aktueller Stand der Rocket Lab Corporation Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 18.09.2026

    Rote Vorzeichen bei Rocket Lab Corporation: Der Kurs rutscht um -5,16 % auf 56,10 ab. Nach dem Plus von +6,67 % am Vortag kommt es heute bei Rocket Lab Corporation zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -5,16 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Rocket Lab Corporation, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -37,17 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rocket Lab Corporation Aktie damit um +12,42 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,90 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rocket Lab Corporation auf -2,06 %.

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    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

    Rocket Lab Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,42 %
    1 Monat -15,90 %
    3 Monate -37,17 %
    1 Jahr +44,77 %
    Stand: 18.09.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Rocket Lab Corporation Aktie

    Es gibt 598 Mio. Rocket Lab Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,57 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 18.09. - US 30 schwach -0,34 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Rocket-Lab-Aktie dreht nach oben – folgen jetzt 90 US$?


    Die Rocket-Lab-Aktie meldet sich nach einer monatelangen Korrektur eindrucksvoll zurück. In der laufenden Woche gewinnt die Raumfahrtaktie +7,74% und notiert bei 67,82 US$. Gegenüber dem Rekordhoch beträgt der Rückgang dennoch rund -54%. Nun trifft der Kurs auf eine entscheidende Unterstützungszone, während RSI, MACD und Elliott-Wellen noch ein gemischtes Bild liefern. Chartanalyse zur Rocket-Lab-Aktie Der Kurs […] The post Rocket-Lab-Aktie dreht nach oben – folgen jetzt 90 US$? first appeared on sharedeals.de.

    Rocket Lab Corporation Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Rocket Lab Corporation Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Rocket Lab Corporation Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Rocket Lab Corporation

    -5,41 %
    +12,50 %
    -15,00 %
    -37,43 %
    +43,03 %
    +107,04 %
    ISIN:US7731211089WKN:A419CG
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