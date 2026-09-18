Italien geleitet Handelsschiff mit Fregatte durch Meerenge
- Italienische Fregatte sichert Handelsschiff ab
- Eskorte erfolgt im Rahmen einer EU-Mission
- Huthi kontrollieren nun die wichtige Meerenge
ROM (dpa-AFX) - Angesichts der Spannungen in der Meerenge Bab al-Mandab hat Italien in den dortigen Gewässern mit einer Militärfregatte die Durchfahrt eines Handelsschiffes abgesichert. Die "Jolly Oro" einer italienischen Reederei wurde bei ihrer Fahrt Richtung Norden von der Fregatte "Carlo Bergamini" begleitet, die dort im Rahmen einer europäischen Mission im Einsatz ist. Nach Angaben der italienischen Marine in Rom verlief alles ohne Zwischenfälle.
Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte erst am Vorabend angekündigt, die Durchfahrt italienischer Schiffe mit Hilfe der Marine zu gewährleisten. Das Land wollte nicht auf eine gemeinsame Entscheidung der EU warten. Verteidigungsminister Guido Crosetto sagte: "Wir verfügen über die Fähigkeiten, die Durchfahrt zu schützen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Bürokratie Entscheidungen verzögert und eine ohnehin schon komplexe Situation verschärft wird."
Die Meerenge Bab al-Mandab verbindet das Rote Meer mit dem Golf von Aden. Durch diesen Wasserweg führt die wichtigste Schifffahrtsroute zwischen Europa und Asien. Die mit dem Iran verbündete Huthi-Miliz hatte in einer Blitzoffensive vergangene Woche die gesamte Westküste des Jemen unter ihre Kontrolle gebracht und strategisch gelegene Inseln erobert. Sie hat damit praktisch uneingeschränkten Zugriff auf die Meerenge - ein erheblicher Rückschlag für Saudi-Arabien und den internationalen Schiffsverkehr./cs/DP/zb
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Ein Interview mit dem ehem. Stabschef von des Außenminister Colin Powell der USA zur Kampmoral der Saudis und Hutis.
Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.