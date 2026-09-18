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    Entsorgungsprobleme von K+S bei Voigt-Besuch diskutiert

    Für Sie zusammengefasst
    • K+S soll wichtiger Arbeitgeber in Thüringen bleiben
    • Kali-Förderung sichert Tausende Arbeitsplätze
    • K+S sucht Lösungen für Abwässer nach 2027
    Entsorgungsprobleme von K+S bei Voigt-Besuch diskutiert
    Foto: K+S Aktiengesellschaft

    UNTERBREIZBACH/ERFURT (dpa-AFX) - Das Bergbauunternehmen K+S soll ein wichtiger Arbeitgeber in Thüringen bleiben. Die Kali-Förderung mit mehreren Tausend Arbeitsplätzen sei ein wichtiger industrieller Anker in der thüringisch-hessischen Grenzregion, erklärte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt nach einem Besuch des K+S-Werks in Unterbreizbach (Wartburgkreis).

    "Deshalb brauchen wir einen Weg, der industrielle Zukunft, sichere Arbeitsplätze und einen wirksamen Umwelt- und Gewässerschutz dauerhaft miteinander verbindet", so der CDU-Politiker. Hintergrund sind die Entsorgungsprobleme des Kali-Konzerns für salzhaltige Abwässer, die bei der Produktion anfallen.

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    Zusagen Thüringens, die Abwässer könnten in die stillgelegte Grube Springen eingelassen werden, hatten sich wegen Sicherheitsbedenken vor allem der hessischen Behörden zerschlagen. Der Einleitung der Abwässer in die Werra sind strenge umweltrechtliche Grenzen gesetzt.

    Laugenentsorgung bleibt ein Problem

    Politik, Unternehmen und Arbeitnehmervertreter müssten gemeinsam an tragfähigen Lösungen arbeiten, um Rohstoffgewinnung und -aufbereitung auch in Zukunft an der Werra zu halten, erklärte der Vorstandsvorsitzende der K+S AG, Christian Meyer, nach Unternehmensangaben. K+S geht es um eine wasserrechtliche Einleiterlaubnis für die Zeit nach 2027.

    Nach Unternehmensangaben investiert K+S in den nächsten Jahrzehnten insgesamt rund 600 Millionen Euro in die Umstellung seiner Produktionsverfahren auf eine trockene Aufbereitung und die weitere Verringerung der Umweltauswirkungen. Für den Standort Unterbreizbach bedeute das Projekt "Werra 2060" langfristigen Erhalt der Fabrik sowie eine deutliche Verlängerung der Laufzeit des unterirdischen Kali-Abbaus./rot/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 16,39 auf Tradegate (18. September 2026, 16:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -39,02 %/+9,76 % bedeutet.





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