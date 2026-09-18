Tipps von Top-Investoren
Die Gewinner unter den sicheren Anlagen: Darauf setzen Top-Investoren
Aktien sind volatil und Bonds verlieren an Attraktivität, doch Vermögensverwalter von JPMorgan bis BlackRock haben neue Chancen entdeckt, wie sie die aktuelle Marktphase sicher meistern können.
- Schwellenland-Bonds bieten attraktive reale Zinsen
- JPMorgan und BlackRock setzen auf diese Nische
- Geringe Inflation gibt Zentralbanken mehr Spielraum
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Da die großen Aktienmärkte aktuell sehr volatil auf immer neue Krisen reagieren und immer mehr Experten vor einem bevorstehenden Crash warnen, sind Investoren auf der Suche nach stabilen Anlagen, um sich abzusichern. Allerdings sind auch die gängigsten Absicherungen in Staatsanleihen von den USA über Japan bis nach Deutschland zunehmend unter Druck geraten, weil Anleger wegen höherer Inflation, steigender Energiepreise und wachsender Haushaltsdefizite mit anhaltend hohen Zinsen rechnen. Doch während die Risiken an den klassischen Märkten zunehmen, haben einige der größten Vermögensverwalter der Welt eine neue, relativ sichere Nische für sich entdeckt, um weiter Gewinne einzufahren: Schwellenland-Bonds.
Fonds von JPMorgan Asset Management, BlackRock und anderen großen Investmenthäusern setzen dabei vor allem auf Länder wie Brasilien, Mexiko, Ungarn oder Südafrika, die aktuell deutlich höhere reale Zinsen bieten, über stabilere Staatsfinanzen verfügen und deren Notenbanken mehr Spielraum für Interventionen haben als zahlreiche Industriestaaten. Lokale Schwellenländer-Anleihen erzielten seit Jahresbeginn eine Rendite von 3,9 Prozent, während US-Staatsanleihen und europäische Vergleichswerte im gleichen Zeitraum 0,6 Prozent verloren, zeigen Daten von State Street und Bloomberg. Im vergangenen Jahr hatten die Schwellenland-Anleihen bereits mehr als 19 Prozent gewonnen und damit die Gewinnerliste bei Festverzinslichen angeführt. Gleichzeitig hat der MSCI-Schwellenländer-Währungsindex zuletzt elf Wochen in Folge zugelegt und damit die längste Gewinnserie seit 2007 verzeichnet.
Noch vor wenigen Jahren galten Schwellenländer-Anleihen als besonders riskant. Während der Inflationskrise 2022 gerieten viele dieser Märkte unter Druck. Doch inzwischen hat sich das Bild verändert. Die Inflation in den Schwellenländern liegt laut JPMorgan im Durchschnitt bei rund 3,8 Prozent, etwa einem Drittel des Niveaus während des Inflationsschocks vor vier Jahren. Dadurch verfügen viele Zentralbanken über deutlich mehr Handlungsspielraum.
Während die US-Notenbank Federal Reserve und die Europäische Zentralbank aufgrund der hohen Inflation die Zinsen tendenziell eher weiter anheben müssen, können einige Schwellenländer ihre Geldpolitik stärker an die eigene Wirtschaftslage anpassen. So senkten Brasilien, die Türkei und Ungarn zuletzt sogar ihre Leitzinsen, während die Fed, die EZB und die Bank of Japan sie erhöhten. Mit weiterhin kontrollierter Inflation und einem Wachstum nahe oder leicht unter dem Potenzial dürften die lokalen Zinsen vieler Schwellenländer relativ stabil bleiben, während es zu einem Ausverkauf bei Industrieländer-Anleihen kommt, sagen Experten.
wallstreetONLINE RedaktionVierfaches Wachstum
Dieses Euro-Land ist halb so hoch verschuldet wie Deutschland
Den tschechischen Anleihemarkt findet BlackRock besonders interessant. Während am Markt von möglichen Zinserhöhungen ausgegangen wird, geht Michel Aubenas, Investmentchef für Schwellenländer-Anleihen bei dem Vermögensverwalter, davon aus, dass die tschechische Notenbank ihren Leitzins länger bei 3,75 Prozent halten könnte.
Für die Schwellenländer spricht zudem, dass einige von ihnen ihre Finanzen deutlich besser im Griff haben als so manche Industrienation. Während Länder wie die USA, Japan oder mehrere europäische Staaten mit hohen Haushaltsdefiziten und steigender Verschuldung kämpfen, haben einige Schwellenländer ihre Staatsfinanzen verbessert. Das Wirtschaftswachstum der Schwellenländer wird laut Prognosen in diesem Jahr bei rund 3,7 Prozent liegen, einem Niveau, das viele Staaten dabei unterstützt, ihre Haushalte zu stabilisieren. "Die finanzielle Verschwendung der Industrieländer macht Schwellenländer generell interessanter", sagte Thomas Christiansen, Investmentchef für Schwellenländer-Anleihen bei Union Bancaire Privée, gegenüber Bloomberg. Die jüngsten Bewegungen an den Anleihemärkten der Industriestaaten seien teilweise eine Folge dieser Entwicklung.
Während viele klassische Anleihemärkte derzeit mit steigenden Renditen und Kursverlusten kämpfen, könnte der Blick über die Industrieländer hinaus für Anleger Chancen eröffnen, sich abzusichern. Die großen Investmenthäuser setzen darauf, dass ausgerechnet einige der lange unterschätzten Märkte zu den Gewinnern der nächsten Phase an den Finanzmärkten werden könnten.
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Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion