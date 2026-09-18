Devisen
Euro gibt etwas nach - Japanischer Yen trotz Zinserhöhung unter Druck
- Euro gibt leicht nach und notiert bei 1,1460 Dollar
- Zinspolitik bleibt wegen hoher Inflation bestimmend
- Yen fällt trotz Zinserhöhung auf 158,05 je Dollar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag etwas nachgegeben. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1460 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch knapp unter 1,15 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1460 (Donnerstag: 1,1481) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8726 (0,8710) Euro.
Insgesamt hielten sich die Kursausschläge kurz vor dem Wochenende in Grenzen. Der Euro war am Mittwoch nach der Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed merklich unter Druck geraten. Seitdem hat er sich auf dem niedrigeren Niveau eingependelt.
Weiterhin dürfte die Zinspolitik das Geschehen am Devisenmarkt bestimmen. Finanzmarktindikatoren deuteten sowohl in den USA als auch in der Eurozone auf weitere Leitzinsanhebungen bis zum Jahresende hin. Grund ist der anhaltende Inflationsdruck infolge des Iran-Kriegs.
Verbraucher erwarten wegen des Ölpreisschocks eine anhaltend hohe Inflation im Euroraum. Im Schnitt rechneten die Menschen im August für die kommenden zwölf Monate mit einer Inflationsrate von 3,0 Prozent, wie die Europäische Zentralbank anlässlich einer von ihr in Auftrag gegebenen Umfrage mitteilte. Mittelfristig rechnen die Verbraucher ebenfalls mit einer erhöhten Inflation.
Grund sind kräftig gestiegene Energiepreise infolge des Iran-Kriegs. Für die Notenbank sind hohe Inflationserwartungen ein Warnsignal. Die EZB strebt mittelfristig eine Inflationsrate von zwei Prozent im Euroraum an. Zudem sind die Erzeugerpreise in Deutschland im August stärker als von Volkswirten erwartet gestiegen.
Der japanische Yen ist trotz der Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank unter Druck geraten. Der Zinssatz wurde um 0,25 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent nach oben gesetzt und damit auf den höchsten Stand seit 1995. Die japanischen Währungshüter hatten den Leitzins zuletzt im Juni erhöht. Der US-Dollar stieg bis auf 158,05 Yen. Dies ist der höchste Stand der US-Währung im Vergleich zum Yen seit Anfang September.
Analysten verwiesen auf die zwei Notenbanker, die sich gegen die Zinserhöhung ausgesprochen hatten. "Viele Beobachter hatten mit weniger 'Gegenwehr' gerechnet", kommentierte Tobias Basse, Volkswirt bei der NordLB. "Die Geldpolitiker in Tokio scheinen inzwischen zwar ganz grundsätzlich eine Notwendigkeit für eine geldpolitische Straffung zu sehen, manche Notenbanker haben nach den Zinsschritten der jüngeren Vergangenheit inzwischen aber schon etwas Angst vor der eigenen Courage."
Im Juli war der Yen im Vergleich zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 40 Jahren gefallen. In der Folge hatten Japan und die Vereinigten Staaten erstmals seit vielen Jahren gemeinsam am Devisenmarkt eingegriffen und Yen gekauft. Danach hatte sich der Kurs des Yen etwas erholt, befindet sich aber immer noch auf sehr niedrigem Niveau.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85880 (0,85830) britische Pfund, 180,94 (178,75) japanische Yen und 0,9462 (0,9466) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.355 Dollar. Das waren rund 13 Dollar mehr als am Vortag./jsl/zb
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Der Artikel trifft einen wichtigen Punkt, auch wenn ich bei der Erklärung etwas vorsichtiger wäre.
Das eigentliche Problem ist meines Erachtens nicht, dass „die Eliten“ irgendwo sitzen und gemeinsam den Untergang planen. Dafür gibt es keine belastbaren Belege. Das Problem ist möglicherweise sogar gefährlicher:
Wir haben immer mächtigere Technologien, immer größere Vermögens- und Machtkonzentrationen und gleichzeitig eine politische Ordnung, die zunehmend von Konkurrenz, Misstrauen, Polarisierung und kurzfristigen Interessen geprägt ist.
Gerade bei den Atomwaffen sieht man das sehr deutlich. Alle großen Mächte wissen, dass ein nuklearer Krieg letztlich keinen Gewinner hätte. Trotzdem werden Arsenale modernisiert, Rüstungskontrollverträge verschwinden und die gegenseitige Abschreckung wird wieder stärker ausgebaut.
Das wirkt auf den ersten Blick irrational. Für den einzelnen Akteur kann es aber durchaus rational sein:
Die USA wollen gegenüber China und Russland nicht zurückfallen.
China will gegenüber den USA nicht zurückfallen.
Russland will gegenüber NATO und USA nicht zurückfallen.
Also rüsten alle auf.
Jeder versucht, seine eigene Sicherheit zu erhöhen – und am Ende sinkt die Sicherheit für alle.
Genau das halte ich für den entscheidenden Punkt: Man braucht keinen geheimen Plan und keine Weltverschwörung. Es reichen konkurrierende Machtzentren, falsche Anreize, Fehleinschätzungen und eine Eskalationsdynamik, die irgendwann niemand mehr vollständig kontrolliert.
Auch die gesellschaftliche Spaltung muss nicht zentral gesteuert sein. Politik profitiert von Mobilisierung, Medien von Aufmerksamkeit und soziale Netzwerke von Empörung und Interaktion. Wenn jeder innerhalb seines Systems rational handelt, kann am Ende trotzdem ein hochgradig irrationales Gesamtergebnis entstehen.
Und auch der Milliardär im Bunker löst dieses Problem nicht. Reichtum, Macht und gesellschaftlicher Status funktionieren nur innerhalb einer halbwegs funktionierenden Gesellschaft. Wer am Ende allein auf einem Golfplatz unter der Erde sitzt, hat vielleicht überlebt – aber kaum gewonnen.
Deshalb würde ich den Gedanken des Artikels etwas anders zuspitzen:
Die größte Gefahr ist wahrscheinlich nicht eine Elite, die den Untergang plant.
Die größere Gefahr ist ein System mächtiger Akteure, in dem jeder versucht, seine eigene Position zu sichern – und dadurch gemeinsam ein Ergebnis erzeugen kann, das keiner von ihnen wollte.