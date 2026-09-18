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    Porsche Holding SE: 2026-Prognose fürs Konzernergebnis angepasst

    Volkswagen und Porsche SE korrigieren ihre Gewinnziele für 2026 deutlich nach unten – hohe Goodwill-Wertberichtigungen treffen die Erwartungen, aber nicht die Liquidität.

    Porsche Holding SE: 2026-Prognose fürs Konzernergebnis angepasst
    Foto: Clément Roy - unsplash
    • Volkswagen AG senkt seine Prognose für die operative Umsatzrendite 2026 auf bis zu 1 % (zuvor: 4–5,5 %).
    • Grund für die Anpassung ist unter anderem eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung des Porsche-Goodwills von rund 6 Mrd. Euro.
    • Die Porsche Automobil Holding SE passt deshalb ihre Prognose für das angepasste Konzernergebnis nach Steuern 2026 an.
    • Das erwartete Ergebnis liegt nun in einer Bandbreite von −0,5 bis +1,5 Mrd. Euro, nach zuvor 1,5 bis 3,5 Mrd. Euro.
    • Die Goodwill-Wertberichtigung belastet das angepasste Konzernergebnis sowie das Konzernergebnis der Porsche SE nicht, da entsprechende Anpassungen bereits in Vorjahren vorgenommen wurden.
    • Die Anpassung hat keine Auswirkungen auf die Liquidität; die Prognose für die Nettoverschuldung zum 31. Dezember 2026 bleibt bei 4,7 bis 5,2 Mrd. Euro.

    Der Kurs von Porsche Holding SE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,08EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,74 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 28,29EUR das entspricht einem Plus von +0,77 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.117,09PKT (-1,01 %).


    Porsche Holding SE

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    -40,43 %
    ISIN:DE000PAH0038WKN:PAH003
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