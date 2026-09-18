Stuttgart empfängt Dortmund zum Topspiel
- Dortmund peilt in Stuttgart den vierten Sieg an
- Freiburg und Augsburg wollen ungeschlagen bleiben
- HSV und Gladbach kämpfen um wichtige Heimsiege
BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund peilt im Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim VfB Stuttgart den vierten Sieg im vierten Spiel an. Bei den nur mäßig in die Saison gestarteten Stuttgartern ist der Erfolgsdruck etwas höher. Vor dem Abendspiel stehen ab 15.30 Uhr (Einzelspiele bei Sky, Konferenz bei DAZN) vier weitere Partien auf dem Programm.
Der SC Freiburg, nach dem dritten Spieltag punktverlustfreier Tabellenführer, tritt bei Eintracht Frankfurt an. Der ebenfalls noch ungeschlagene FC Augsburg reist zu Werder Bremen.
Der Hamburger SV will im ersten Spiel nach der Vertragsverlängerung mit Trainer Merlin Polzin auch sportlich ein Zeichen setzen und daheim gegen den 1. FC Köln die ersten Saisonpunkte holen. Auch Borussia Mönchengladbach braucht zu Hause gegen den FSV Mainz 05 unbedingt einen Sieg./jso/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 3,225 auf Tradegate (18. September 2026, 17:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +56,99 %/+56,99 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/21698/board/20260917095600-img-2242.jpeg
🔥Bester Saisonstart seit 11 Jahren🔥