Stuttgart empfängt Dortmund zum Topspiel

Der Hamburger SV will im ersten Spiel nach der Vertragsverlängerung mit Trainer Merlin Polzin auch sportlich ein Zeichen setzen und daheim gegen den 1. FC Köln die ersten Saisonpunkte holen. Auch Borussia Mönchengladbach braucht zu Hause gegen den FSV Mainz 05 unbedingt einen Sieg./jso/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 3,225 auf Tradegate (18. September 2026, 17:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +56,99 %/+56,99 % bedeutet.