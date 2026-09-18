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    Der Börsen-Tag

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    DAX schwächelt, US-Börsen stabiler: Siltronic und Coinbase glänzen

    Trotz überwiegend roter Vorzeichen an den Börsen zeigt sich ein differenziertes Bild: Während deutsche Leitindizes deutlich verlieren, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil.

    Der Börsen-Tag - DAX schwächelt, US-Börsen stabiler: Siltronic und Coinbase glänzen
    Foto: Ole Spata - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Börsenindizes on beiden Seiten des Atlantiks notieren heute durchweg im Minus, wenn auch in unterschiedlicher Stärke. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX mit einem Rückgang von 1,39 Prozent auf 25.293,87 Punkte die deutlichste Schwäche unter den betrachteten Indizes. Auch die Nebenwerte stehen unter Druck: Der MDAX gibt um 0,87 Prozent auf 31.118,61 Punkte nach. Etwas moderater fallen die Verluste im SDAX aus, der 0,48 Prozent einbüßt und bei 18.134,10 Punkten notiert. Der technologieorientierte TecDAX liegt mit einem Minus von 0,94 Prozent auf 3.949,91 Punkte ebenfalls spürbar im negativen Bereich und entwickelt sich damit schwächer als der breitere Nebenwerteindex SDAX, aber etwas besser als der DAX. An den US-Märkten zeigt sich ein etwas robusteres Bild, wenngleich auch hier die Vorzeichen negativ sind. Der US 30 (Dow-Jones-Äquivalent) verliert 0,51 Prozent und steht bei 51.547,19 Punkten. Der breiter gefasste US 500 (S&P-500-Äquivalent) hält sich mit einem Minus von 0,23 Prozent auf 7.620,91 Punkten vergleichsweise gut und zeigt damit die geringste Tagesabgabe im Indexvergleich. Insgesamt fallen die Kursverluste an den deutschen Aktienmärkten heute deutlicher aus als an den US-Börsen. Besonders der DAX und der TecDAX stehen unter stärkerem Abgabedruck, während die großen US-Indizes im internationalen Vergleich vergleichsweise stabil bleiben.

    DAX: Infineon an der Spitze, VW unter Druck

    Im DAX führten Infineon Technologies mit einem Plus von 2,24 Prozent, RWE mit 0,43 Prozent und Hochtief mit 0,25 Prozent die Gewinnerliste an. Dem standen deutliche Verluste bei den Autowerten gegenüber: Deutsche Telekom büßten 4,49 Prozent ein, Mercedes-Benz Group verloren 4,60 Prozent und Volkswagen (VW) Vz. fielen um 5,58 Prozent. Damit lag zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert eine Spanne von 7,82 Prozentpunkten.

    MDAX: Siltronic mit deutlichem Kurssprung

    Im MDAX setzte sich SILTRONIC AG mit einem Gewinn von 10,27 Prozent klar an die Spitze. Es folgten RENK Group mit 4,37 Prozent und TKMS mit 2,24 Prozent. Auf der Verliererseite standen freenet mit minus 4,06 Prozent, Porsche Holding SE mit minus 5,37 Prozent und Salzgitter mit minus 6,25 Prozent. Die Differenz zwischen dem stärksten und dem schwächsten Wert betrug 16,52 Prozentpunkte.

    SDAX: Pharma- und Softwarewerte gefragt

    Redcare Pharmacy war im SDAX mit einem Plus von 2,69 Prozent der stärkste Wert. ATOSS Software legten 2,52 Prozent zu, Evotec gewannen 2,29 Prozent. Bei den schwächeren Aktien verloren HYPOPORT 2,82 Prozent, PNE 3,01 Prozent und Wacker Neuson 3,82 Prozent. Zwischen Redcare Pharmacy und Wacker Neuson lagen 6,51 Prozentpunkte.

    TecDAX: Siltronic dominiert die Gewinnerliste

    Im TecDAX stieg SILTRONIC AG um 10,27 Prozent. Dahinter folgten ATOSS Software mit 2,52 Prozent und Evotec mit 2,29 Prozent. Die größten Rückgänge verzeichneten United Internet mit minus 2,45 Prozent, freenet mit minus 4,06 Prozent und Deutsche Telekom mit minus 4,49 Prozent. Der Abstand zwischen dem Top- und dem Flopwert belief sich auf 14,76 Prozentpunkte.

    US 30: Moderate Gewinne bei den führenden Werten

    Im US 30 erzielten Amgen mit 0,83 Prozent, Amazon mit 0,60 Prozent und McDonald's mit 0,54 Prozent die stärksten Zuwächse. Die als Flopwerte ausgewiesenen Titel lagen ebenfalls im Plus: Amazon und McDonald's gewannen jeweils 0,60 beziehungsweise 0,54 Prozent, Caterpillar legten 0,52 Prozent zu. Damit verzeichnete keiner der genannten Flopwerte einen Kursverlust; die Spanne zwischen Amgen und Caterpillar betrug lediglich 0,31 Prozentpunkte.

    US 500: Coinbase mit zweistelligem Plus

    Im US 500 führte Coinbase die Gewinnerliste mit einem Plus von 10,58 Prozent an. Robinhood Markets Registered (A) stiegen um 7,79 Prozent, SanDisk Corporation gewannen 6,60 Prozent. Auch die ausgewiesenen Flopwerte lagen leicht im positiven Bereich: Hilton Worldwide Holdings legten 0,35 Prozent zu, American International Group und Public Storage jeweils 0,34 Prozent. Zwischen Coinbase und den schwächsten genannten Werten lag damit eine Differenz von 10,24 Prozentpunkten.



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