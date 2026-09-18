Villeroy & Boch justiert Prognose für das Geschäftsjahr 2026
Villeroy & Boch stellt sich auf schwierigere Zeiten ein: Das Management senkt seine Prognose für 2026 deutlich – Umsatz, Rendite und Ergebnis sollen spürbar unter den bisherigen Zielen liegen.
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- Villeroy & Boch passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nach unten an.
- Gründe sind länger anhaltende geopolitische Spannungen und eine anhaltende allgemeine Konjunkturschwäche.
- Für 2026 wird nun ein Umsatzrückgang im höheren einstelligen Prozentbereich erwartet.
- Das operative EBIT soll zwischen 50 und 56 Mio. € liegen; bisher waren 75 Mio. € prognostiziert.
- Die erwartete rollierende operative Nettovermögensrendite sinkt von 8,5–10 % auf 5,5–6,5 %; die Investitionen sollen rund 40 Mio. € betragen.
- Künftig soll höchstens der Konzernjahresüberschuss ausgeschüttet werden, wobei die Zahlung der Mindestdividende vorgeschlagen wird; der Q3-Zwischenbericht erscheint am 27. Oktober 2026.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Villeroy & Boch ist am 27.10.2026.
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