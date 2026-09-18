Salzgitter Aktie sinkt rapide - 18.09.2026

Am heutigen Handelstag musste die Salzgitter Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,20 % im Minus. Die Salzgitter Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,09 % wieder ab und notiert heute bei 51,43€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Salzgitter Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -3,18 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salzgitter Aktie damit um -1,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,29 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Salzgitter eine positive Entwicklung von +35,09 % erlebt.

Während Salzgitter deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,96 %.

Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,40 % 1 Monat +5,29 % 3 Monate -3,18 % 1 Jahr +138,45 %

Informationen zur Salzgitter Aktie

Stand: 18.09.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,11 Mrd.EUR € wert.

Trotz überwiegend roter Vorzeichen an den Börsen zeigt sich ein differenziertes Bild: Während deutsche Leitindizes deutlich verlieren, halten sich die US-Märkte vergleichsweise stabil.

EQS Voting Rights Announcement: Salzgitter Aktiengesellschaft Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 18.09.2026 / …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,45 %. ThyssenKrupp notiert im Minus, mit -1,80 %. voestalpine notiert im Minus, mit -0,77 %. ArcelorMittal verliert -3,84 %

Salzgitter Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Salzgitter Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salzgitter Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.